Les relations entre l'Iran et les Etats-Unis sont tendues depuis que Trump s'était retiré de l'accord sur le nucléaire. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Kremlin s'est dit mardi favorable aux discussions «directes» entre Téhéran et Washington sur le programme nucléaire iranien annoncées la veille par le président américain Donald Trump.

«Nous savons que certains contacts directs et indirects sont prévus à Oman. Et, bien sûr, on ne peut que saluer cela car cela peut conduire à une désescalade des tensions autour de l'Iran», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, au cours de son briefing quotidien auquel participe l'AFP. «Nous avons dit à de nombreuses reprises que nous soutenions un règlement des problèmes du dossier nucléaire iranien via des mesures politiques et diplomatique», a-t-il ajouté. L'Iran doit avoir mardi à Moscou des consultations sur ce même dossier avec ses proches partenaires, la Russie et la Chine.

Trump surprend

Donald Trump a créé lundi la surprise en disant que Washington menait ces discussions «directes» avec l'Iran sur son programme nucléaire. «Nous avons des discussions directes avec l'Iran. Elles ont commencé, elles se poursuivront samedi, nous aurons une très grande réunion», a déclaré à la presse le président américain. Il a ensuite assuré que cette rencontre aurait lieu samedi «à très haut niveau» et même «quasiment au plus haut niveau».

Il s'agit d'une annonce spectaculaire de la part du président américain, notoirement peu friand de tractations diplomatiques complexes impliquant plus de deux parties, alors que l'Iran avait rejeté dimanche tout dialogue direct avec Washington.

Téhéran a confirmé sa position après cette annonce. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit avoir samedi à Oman des «entretiens indirects» avec l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rapporté mardi l'agence de presse iranienne Tasnim. «Il s'agit autant d'une opportunité que d'un test. La balle est dans le camp de l'Amérique», avait écrit plus tôt Abbas Araghchi sur X.

Donald Trump avait retiré avec fracas les Etats-Unis d'un accord international avec l'Iran pendant son premier mandat, en 2018. Cet accord, conclu en 2015, prévoyait la levée de certaines sanctions en échange d'un encadrement des activités nucléaires iraniennes.