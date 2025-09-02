Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est en route vers Pékin pour assister au défilé militaire marquant la reddition du Japon. Ce rare voyage à l'étranger pourrait inclure des rencontres avec Xi Jinping et Vladimir Poutine.

Le train transportant Kim Jong Un est entré en Chine

Kim Jong Un est attendu en Chine, pour l'un de ses rares voyages à l'étranger. Photo: AFP

Le train transportant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un vers Pékin est entré en Chine, a rapporté mardi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap citant la radio d'Etat du Nord. Ce rare voyage à l'étranger doit permettre au numéro un nord-coréen d'assister mercredi au défilé militaire marquant la reddition du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, et ouvre la possibilité de rencontres avec le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine.

Après un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) lundi à Tianjin (nord de la Chine), Pékin marque cette semaine le 80e anniversaire de la reddition du Japon. Kim Jong Un et Vladimir Poutine feront partie des 26 chefs d'Etat présents et c'est la première fois que les trois dirigeants apparaîtront ensemble: un effort de Pékin pour remodeler les dynamiques de pouvoir mondiales sous l'influence de la Chine.

Grande visibilité sur la scène internationale

Pékin reste l'un des plus grands alliés de la Corée du Nord, et ce depuis la guerre de Corée (1950-1953). Pyongyang et Moscou se sont de leur côté rapprochés depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022, la Corée du Nord soutenant la Russie en envoyant des armes et des milliers de soldats.

Kim Jong Un s'est fait plus visible sur la scène internationale autour de 2018, en rencontrant tour à tour Donald Trump et le président sud-coréen de l'époque Moon Jae-in, avant de se retirer après l'échec du sommet de Hanoï avec Donald Trump en 2019. Le dirigeant est resté en Corée du Nord pendant toute la pandémie de Covid-19, mais il a rencontré Vladimir Poutine dans l'Extrême-Orient russe en 2023.