L'armée nigériane est intervenue pour éviter une attaque criminelle. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'armée nigériane a fait au moins 95 morts lors d'une intervention pour déjouer une attaque criminelle en début de semaine près de villages situés dans l'Etat régional du Niger, dans le nord-ouest du pays, selon un rapport fourni à l'ONU et consulté par l'AFP.

«Des troupes au sol et aéroportées ont déjoué une tentative d'attaque de bandits, par des raids aériens et de tirs» et «au moins 95 bandits» ont été tués, selon ce rapport qui utilise la terminologie des autorités nigérianes désignant les bandes criminelles qui sévissent dans les villages, orchestrant enlèvements et raids meurtriers sur fond de prolifération des armes.