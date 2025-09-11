Charlie Kirk, influenceur conservateur et figure montante du trumpisme, a été tué par balle lors d’un meeting. Fondateur de Turning Point USA, il mobilisait la jeunesse républicaine avec ses prises de position radicales et polémiques. Mais alors qui était-il?

Selon CNN, Trump considérait Charlie Kirk comme un membre de sa famille. Photo: AFP via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

L’influenceur conservateur américain Charlie Kirk, tué par balle mercredi 10 septembre, s’était imposé comme l’une des voix les plus influentes de la jeunesse pro-Trump. Figure médiatique, il animait l’un des podcasts les plus écoutés du pays et organisait régulièrement des débats sur les campus universitaires.

Avec ses 6,9 millions d’abonnés sur Instagram et ses 3,8 millions sur YouTube, Kirk a largement contribué à porter les objectifs politiques de Donald Trump auprès des jeunes Américains, séduits par sa vision ultra-traditionaliste de la famille. Défenseur de positions tranchées anti-avortement, pro-armes et accusé de racisme, d'antisémitisme et d'homophobie, il n’a cessé de susciter la controverse. Mais qui était Charlie Kirk?

1 Ses premiers pas en politique

Né en 1993 dans l’Illinois, fils d’un architecte, Charlie Kirk a grandi dans une banlieue aisée de Chicago. Adolescent, il s’est intéressé très tôt à la politique, marqué par la victoire de Barack Obama qu’il a vécue comme une défaite. Recalé de l’académie militaire américaine, il rejoint l’Université chrétienne Baylor au Texas, écrit pour le site d’extrême droite Breitbart et fait ses premières apparitions sur Fox News.

A 18 ans, contre l’avis de ses parents, il abandonne ses études pour diffuser son message conservateur sur les campus. Ainsi naît Turning Point USA, devenu en une décennie la plus grande organisation de jeunes conservateurs du pays. Le mouvement a rapidement structuré une base militante, dont certains membres ont participé à la manifestation du 6 janvier 2021 à Washington, qui a débouché sur l’invasion du Capitole.

2 L'ascension

Le véritable tournant a lieu lors de la convention républicaine de 2016, où un discours l’a propulsé sur la scène nationale. Les dons de riches mécènes républicains affluent et Turning Point devient un acteur incontournable, organisant régulièrement des événements dans les Etats-clés. C’est lors d’une de ces rencontres, mercredi dans l’Utah, qu’il a été abattu. Une attaque condamnée par l’ensemble de la classe politique, à droite comme à gauche.

Mais le succès de son mouvement s’est aussi accompagné de tensions internes. Charlie Kirk n’hésitait pas à cibler ceux qui contredisaient sa ligne. Il a par exemple publiquement poussé à la démission de Ronna McDaniel, alors présidente du Comité national républicain.

3 Les polémiques

Charlie Kirk attirait des foules d’étudiants qu’il invitait à le contredire en direct. Mais derrière ces débats se déployait une rhétorique radicale. «Charlie Kirk est un nationaliste chrétien charismatique, porte-parole du trumpisme et des idées extrémistes», résume la journaliste Kyle Spencer, auteure d’un livre consacré à Turning Point USA.

Les déclarations polémiques étaient nombreuses: en novembre dernier, il affirmait vouloir «éradiquer tous les avortements», qu’il qualifiait d’«Holocauste de notre époque». Il a aussi tenté de discréditer le militant des droits civiques Martin Luther King Jr., douté des compétences des pilotes noirs, et justifié les morts par armes à feu au nom du Deuxième amendement. Il avait expliqué que cela valait la peine «de payer le prix de quelques décès par arme à feu chaque année».

A cela s’ajoutaient ses positions anti-transgenres, son scepticisme vis-à-vis du Covid-19 et la promotion de théories complotistes sur l’élection de 2020, prétendument volée à Trump. Il avait également formulé des propos accusant des communautés juives d’alimenter la haine contre les Blancs et critiqué les droits des homosexuels.

4 Comme un membre de la famille de Trump

Depuis près d’une décennie, Kirk était un intime de la famille Trump. En 2016, il avait travaillé aux côtés de Donald Trump Jr., devenant peu à peu un membre du cercle rapproché de l’ancien président. Selon une source citée par CNN, Trump considérait Charlie Kirk comme un membre de sa famille élargie.

A l’annonce de sa mort, l’émotion a été vive. «Il était aimé et admiré de tous, et surtout de moi», a écrit Donald Trump. Son fils, Donald Trump Jr., a ajouté: «Je t’aime, mon frère. Tu as donné à tant de gens le courage de s’exprimer et nous ne serons jamais réduits au silence.» Kirk était aussi proche de J.D. Vance, futur vice-président, dont il avait soutenu la campagne sénatoriale dans l’Ohio en 2022.

Turning Point Action, branche politique de son mouvement, a investi massivement dans des programmes de mobilisation électorale dans les Etats-clés, jouant un rôle crucial dans la victoire de Trump en 2024. Selon CNN, en Arizona, l’organisation aurait permis de rallier plus de 125'000 électeurs irréguliers ciblés, contribuant à l’avance de 187'000 voix de Trump dans cet Etat stratégique.