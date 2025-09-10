L'activiste politique américain a été touché par balle dans le cadre d'un événement dans l'Etat américain de l'Utah. Le président Trump a annoncé son décès dans la soirée.

La chasse à l’homme se poursuit pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk

1/6 Le militant politique conservateur Charlie Kirk est décédé. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

«Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort», a annoncé mercredi Donald Trump sur son réseau Truth Social, après que cet influenceur conservateur a été touché par balle lors d'une réunion publique. «Personne ne comprenait mieux (...) la jeunesse des Etats-Unis d'Amérique que Charlie. TOUS l'aimaient et l'admiraient, surtout moi, et maintenant, il n'est plus parmi nous», a écrit le président américain.

Friand de joutes oratoires avec les étudiants, le podcasteur de 31 ans participait à un événement sur le campus de la Utah Valley University, dans l'ouest du pays, lorsqu'il a été pris pour cible, selon l'université.

Vers midi heure locale, «un coup de feu a été tiré sur Charlie Kirk, conférencier invité. Il a été touché et évacué des lieux par ses gardes du corps. La police du campus mène l'enquête, un suspect a été placé en détention», a écrit l'université sur X. Des vidéos montrent Charlie Kirk, s'effondrant sur sa chaise, apparemment touché au cou et des cris de panique se faisant entendre dans le public.

Charlie Kirk avait été un rouage important de la dernière campagne électorale de Donald Trump. «La violence politique n'a pas de place en Amérique», a estimé l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, rejointe en ce sens par de nombreuses autres figures du Parti démocrate, du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, au sénateur Bernie Sanders. «Il n'y aucune place dans notre pays pour ce type de violence. Elle doit cesser maintenant», a déclaré l'ancien président démocrate Joe Biden sur X, qui a dit prier avec son épouse Jill pour la famille et les proches de Charlie Kirk.

«Tombé en arrière»

L'ancien parlementaire de l'Utah Jason Chaffetz, qui était sur place, a expliqué à Fox News que Charlie Kirk répondait à des questions du public quand il a été touché. «La première question était sur la religion. Il a parlé pendant environ 15-20 minutes. La deuxième question, de manière intéressante, portait sur les tireurs transgenres, les tireurs qui font de multiples victimes, et pendant sa réponse, le tir a éclaté», a raconté l'homme politique, visiblement secoué.

«A ce moment-là, je regardais Charlie, je ne peux pas dire que j'ai vu du sang, que je l'ai vu se faire tirer dessus mais dès que le tir a eu lieu, il est tombé en arrière», a-t-il ajouté. «Plein de gens ont commencé à crier, et tout le monde a commencé à courir», a-t-il continué.

Le suspect en fuite

On ignore encore qui est responsable de la mort de Charlie Kirk. Le tireur a d'abord pris la fuite. Un homme a été immédiatement maîtrisé par la police du campus. Cependant, l'homme initialement arrêté n'était pas l'auteur des faits. Le FBI a ensuite annoncé l'arrestation d'un suspect. Selon le directeur du FBI, Kash Patel, l'homme a été libéré après interrogatoire.

Selon les enquêteurs, la seule balle tirée l'a été depuis le toit d'un bâtiment du campus, par un homme habillé de noir, dans ce qui semble être un assassinat ciblé.

Trump a également ordonné que tous les drapeaux américains soient mis en berne. «En l'honneur de Charlie Kirk, un grand patriote américain, j'ordonne que tous les drapeaux américains des Etats-Unis soient mis en berne jusqu'à dimanche soir à 18 heures», a écrit le président américain.

Des millions d'abonnés sur les réseaux

Originaire de la banlieue de Chicago, Charlie Kirk a abandonné ses études pour se dévouer au militantisme. Il est à la tête d'un mouvement de jeunesse: Turning Point USA. Cofondée en 2012 par l'influenceur, alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Elle comprend une armée de militants enthousiastes, dont certains avaient été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui avait débouché sur l'invasion du Capitole.

Son influence - 6,9 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube - a largement servi Donald Trump pour séduire les jeunes hommes américains en promouvant une conception ultra-traditionnelle de la famille.