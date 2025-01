Plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés dans Gaza

Plus de 900 camions d'aide humanitaire sont entrés lundi dans la bande de Gaza, soit plus que le nombre fixé par l'accord de trêve en vigueur depuis dimanche, selon l'ONU. Les 2 millions d'habitants du territoire font face à une situation humanitaire catastrophique.

Les 2 millions d'habitants du territoire font face à une situation humanitaire catastrophique. Photo: Anadolu via Getty Images

«Aujourd'hui, 915 camions sont entrés à Gaza, selon les informations reçues des autorités israéliennes et des garants de l'accord de cessez-le-feu» (Qatar, Egypte, Etats-Unis), a indiqué le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Dimanche, au premier jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'ONU avait annoncé l'entrée de 630 camions, dont 300 destinés au nord de la bande de Gaza.

L'ONU n'avait de cesse depuis des mois de dénoncer les obstacles à l'entrée et à la distribution de l'aide humanitaire à Gaza après 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. La trêve initiale de 42 jours entre Israël et le Hamas est censée permettre un afflux d'aide humanitaire dans le territoire palestinien et prévoit l'entrée de 600 camions par jour.

Source: ATS