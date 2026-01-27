Pyongyang a procédé mardi à un nouveau tir de missile présumé vers la mer du Japon. Il s'agit du deuxième essai de ce type depuis le début de l'année.

La Corée du Nord tire un «projectile» vers la mer du Japon

La Corée du Nord tire un «projectile» vers la mer du Japon

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré mardi un «projectile» en direction de la mer du Japon, a annoncé l'armée sud-coréenne. Il s'agit du deuxième essai effectué par Pyongyang depuis le début de l'année. Le ministère japonais de la Défense a également indiqué, sur le réseau social X, avoir détecté un lancement de missile balistique présumé depuis la Corée du Nord.

Il s'agit du deuxième essai effectué par Pyongyang depuis le début de l'année après une salve de missiles tirée le 4 janvier, quelques heures avant le départ du président sud-coréen, Lee Jae-myung, pour un sommet en Chine, et peu après la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien, Nicolas Maduro.

Défier les USA et Séoul

La Corée du Nord a multiplié ses essais de missiles ces dernières années.Selon des analystes, cette campagne vise à améliorer ses capacités de frappe de précision, à défier les Etats-Unis et la Corée du Sud, et à tester des armes avant de les exporter éventuellement vers la Russie.

Pyongyang s'apprête également à tenir dans les prochaines semaines un congrès du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, le premier depuis cinq ans. En prévision de cette réunion cruciale, le dirigeant Kim Jong Un a ordonné l'«expansion» et la modernisation de la production de missiles du pays.