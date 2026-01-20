Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a limogé son vice-Premier ministre lors d’une visite industrielle, dénonçant l’«incompétence» des responsables économiques, selon l’agence d’Etat KCNA.

Kim Jong Un limoge son vice-Premier ministre en Corée du Nord

Kim Jong Un limoge son vice-Premier ministre en Corée du Nord

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a limogé son vice-Premier ministre au cours d'une visite d'un complexe industriel, fustigeant l'«incompétence» des responsables économiques de Pyongyang, a rapporté mardi l'agence de presse étatique KCNA. «Kim Jong Un a démis de ses fonctions Yang Sung Ho, vice-Premier ministre, sur-le-champ», le considérant «inapte à assumer de lourdes responsabilités», a indiqué KCNA.

«Pour le dire simplement, c'était comme atteler une chèvre à un chariot, une erreur accidentelle dans notre processus de nomination des cadres», a-t-il expliqué, ajoutant: «Après tout, ce sont les boeufs qui tirent les chariots, pas les chèvres». Kim Jong Un inaugurait un projet de modernisation de ce complexe industriel de Ryongsong, en périphérie de la capitale Pyongyang.

«Grossiers et incompétents»

«A cause de fonctionnaires de l'orientation économique irresponsables, grossiers et incompétents, la première étape de la modernisation» du site «a rencontré des difficultés», s'est agacé le dirigeant. Il s'en est pris aux cadres du gouvernement qui «ont été habitués au défaitisme, à l'irresponsabilité et à la passivité pendant trop longtemps». Le N.1 nord-coréen a estimé «que les actuelles forces de l'orientation économique sont à peine capables de piloter les travaux de réajustement de l'industrie du pays dans son ensemble et de sa mise à niveau technologique».

En décembre, il avait promis lors d'une réunion de hauts placés d'expurger le «mal» au sein de l'appareil gouvernemental, et réprimandé des responsables jugés fainéants. Les médias officiels n'ont pas donné plus de détails, même s'ils ont fait état de nombreux cas d'"écarts» à la discipline, qui pourraient renvoyer à de la corruption.

Par ailleurs, Pyongyang se prépare toujours à tenir le premier congrès du Parti des travailleurs au pouvoir en cinq ans. Les experts l'attendent dans les prochaines semaines. Cette grand-messe est habituellement l'occasion de dévoiler les principales orientations du pays et les défis à relever.