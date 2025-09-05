Pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne, la Commission européenne inflige à Goole une amende de près de 3 milliards de dollars! Le géant annonce qu'il va faire appel.

L'UE inflige une amende phénoménale à Google malgré les menaces de Trump

Le géant dénonce cette décision et va faire appel. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a annoncé vendredi infliger une amende de 2,95 milliards d'euros à Google, malgré les menaces de Donald Trump. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne.

Cette sanction était très attendue, d'autant que la Commission avait menacé en 2023 d'exiger la scission d'une partie des activités du groupe dans ce domaine de la publicité en ligne, ce qu'elle n'a pas décidé à ce stade.

Google dénonce une «mauvaise» décision et va faire appel

Le géant américain de la tech a vigoureusement critiqué la décision de la Commission européenne de lui infliger cette amende et a annoncé faire appel.

«La décision de la Commission européenne concernant nos services publicitaires est mauvaise et nous allons faire appel», a affirmé la vice-présidente des affaires réglementaires de l'entreprise, Lee-Anne Mulholland.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, cette dirigeante a dénoncé «une amende injustifiée». La décision de Bruxelles, ajoute-t-elle, «exige des changements qui vont nuire à des milliers d'entreprises européennes en leur compliquant la tâche pour gagner de l'argent».