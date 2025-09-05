DE
FR

Publicité en ligne
L'UE inflige une amende phénoménale à Google malgré les menaces de Trump

Pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne, la Commission européenne inflige à Goole une amende de près de 3 milliards de dollars! Le géant annonce qu'il va faire appel.
Publié: 17:34 heures
|
Dernière mise à jour: 17:40 heures
Partager
Écouter
Le géant dénonce cette décision et va faire appel.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a annoncé vendredi infliger une amende de 2,95 milliards d'euros à Google, malgré les menaces de Donald Trump. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne.

Cette sanction était très attendue, d'autant que la Commission avait menacé en 2023 d'exiger la scission d'une partie des activités du groupe dans ce domaine de la publicité en ligne, ce qu'elle n'a pas décidé à ce stade.

Google dénonce une «mauvaise» décision et va faire appel

Le géant américain de la tech a vigoureusement critiqué la décision de la Commission européenne de lui infliger cette amende et a annoncé faire appel.

«La décision de la Commission européenne concernant nos services publicitaires est mauvaise et nous allons faire appel», a affirmé la vice-présidente des affaires réglementaires de l'entreprise, Lee-Anne Mulholland.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, cette dirigeante a dénoncé «une amende injustifiée». La décision de Bruxelles, ajoute-t-elle, «exige des changements qui vont nuire à des milliers d'entreprises européennes en leur compliquant la tâche pour gagner de l'argent».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus