La Maison Blanche crée la polémique avec un jeu vidéo

Un jeu publié jeudi par la Maison Blanche, inspiré de Tetris, fait scandale. The Tetris Company a démenti toute implication, dénonçant un usage illégal de sa marque et promettant des actions face à cette atteinte.

AFP Agence France-Presse

L'éditeur du fameux Tetris, The Tetris Company, a assuré vendredi ne pas avoir été associé à la conception d'un jeu polémique mis en ligne jeudi par la Maison Blanche et très inspiré visuellement du célèbre jeu vidéo. L'entreprise «n'a pas autorisé l'utilisation de la marque Tetris ou de contenu protégé par le droit de propriété intellectuelle pour ce jeu», a indiqué à l'AFP une porte-parole. «Nous étudions le dossier.»

«Nous prenons l'atteinte à la propriété intellectuelle très au sérieux», a insisté The Tetris Company dans un message posté sur le réseau social X. Sollicitée par l'AFP à ce sujet, la Maison Blanche n'a pas donné suite dans l'immédiat. Proposé sur le site de la Maison Blanche, «Build the Wall» (Construisez le mur) invite les joueurs à bâtir un mur à la frontière pour se protéger des «zombies», avec un but: «Protégez la frontière de la horde qui arrive.»

«La culture de la gagne»

S'il n'est pas fait mention de lieu, le titre du jeu rappelle un slogan de campagne de Donald Trump, qui faisait clairement référence à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Ce jeu, ainsi qu'un autre également publié jeudi dans lequel le héros doit attraper et expulser des immigrés clandestins près du Rio Grande, a suscité de vives critiques.

L'exécutif américain a été accusé de traiter avec légèreté une question sensible, la Maison Blanche défendant, elle, «la culture du 'fun' et de la gagne». Outre le design de son jeu «Build the Wall», qui rappelle Tetris, l'administration Trump a également détourné le logo de l'éditeur japonais de jeux vidéo SEGA, transformé en MAGA, du nom du slogan de campagne de Donald Trump, «Make America Great Again» (rendre à l'Amérique sa grandeur).