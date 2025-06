Netanyahu en danger? Ses alliés et l'opposition menacent de le faire tomber

Netanyahu en danger? Ses alliés et l'opposition menacent de le faire tomber

Un projet de loi de dissolution du Parlement va être soumis au vote et menace de faire tomber Netanyahu. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les chefs des partis de l'opposition israélienne ont décidé de soumettre mercredi à la Knesset (Parlement) un projet de loi de dissolution du Parlement, qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles élections anticipées. Les partis juifs ultra-orthodoxes, soutiens clés de la coalition au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu, menacent de soutenir la dissolution.

«Les chefs des partis d'opposition ont décidé de soumettre au vote un projet de loi de dissolution de la Knesset aujourd'hui. Cette décision a été prise à l'unanimité et engage tous les partis» d'opposition, ont indiqué leurs chefs dans un communiqué commun.

Les partis Shass et Judaïsme unifié de la Torah (JUT) ont menacé de se joindre à l'action de l'opposition qui veut de nouvelles élections, en raison de leur opposition à la loi de conscription visant notamment les exemptions des ultra-orthodoxes.

Affranchissement de service militaire

Si ces deux partis joignent leurs voix à celles de l'opposition, ils auront suffisamment de voix pour approuver le projet de dissolution du Parlement. S'il est approuvé lors de la lecture préliminaire en session plénière mercredi, il faudra encore trois autres votes avant une dissolution.

Les ultra-orthodoxes bénéficient depuis des décennies d'une exemption de service militaire de plus en plus mal acceptée par la société israélienne alors que le pays est en guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Netanyahu doit composer avec une frange de son parti, le Likoud (droite), qui pousse pour une loi visant à enrôler plus d'ultra-orthodoxes et à durcir les sanctions contre les insoumis, véritable casus belli pour les partis comme le Shass, qui représentent les «harédim» («ceux qui craignent Dieu», en hébreu) et exigent une loi garantissant durablement leur affranchissement des obligations militaires.