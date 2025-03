La Hongrie interdit la Marche des fiertés

La Hongrie a adopté une loi interdisant la Marche des fiertés. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le Parlement hongrois a adopté mardi une loi pour bannir la Marche des fiertés, marquant une escalade dans la politique du Premier ministre nationaliste Viktor Orban visant à restreindre les droits des personnes LGBT+. Le texte «interdit la tenue d'un rassemblement qui violerait la législation» de 2021, selon laquelle il n'est pas possible de promouvoir auprès des mineurs «l'homosexualité et le changement de sexe».

Soumis seulement la veille, il a été adopté via une procédure exceptionnelle à une large majorité par la coalition au pouvoir soutenue par des députés d'extrême droite (136 voix pour, 27 contre). L'opposition a perturbé le vote en allumant des fumigènes et en diffusant l'hymne russe dans l'hémicycle.

«Fascisation de la société»

La législation, qui modifie la loi sur la liberté de réunion, vise à garantir que seuls les événements «respectant le droit des enfants à un développement physique, mental et moral correct peuvent avoir lieu».

Pour les organisateurs de la parade, prévue cette année le 28 juin, c'est «une étape supplémentaire dans la fascisation de la société». «Depuis notre enfance, nous devons lutter pour être acceptés et bénéficier de droits égaux. La Marche des fiertés porte ce combat de tous les jours dans la lumière», ont-ils réagi, dénonçant «la tentative du pouvoir de les déshumaniser».

Les participants au défilé s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 500 euros, somme «qui sera reversée aux fins de protection de l'enfance». Avec la possibilité pour la police d'identifier les contrevenants via des outils de reconnaissance faciale.

Malgré cette menace, les gens «ont envie de venir et d'afficher leur soutien à la communauté», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Marche, Mate Hegedus. «Nous n'allons pas nous laisser intimider par le gouvernement qui cherche un bouc émissaire», a-t-il insisté.

Une société très conservatrice

Enhardi par l'arrivée à la Maison Blanche de son allié Donald Trump, Viktor Orban ne cesse de durcir son discours et l'arsenal législatif. Il a traité samedi ses ennemis politiques, juges, médias et ONG de «punaises», promettant «d'éliminer cette armée de l'ombre». Des révisions constitutionnelles sont aussi au programme, dans le but d'expulser les binationaux jugés traîtres à la nation ou encore de stipuler qu'une personne est «soit un homme, soit une femme».

Cette offensive intervient dans un contexte préélectoral tendu, Viktor Orban faisant face à un défi inédit en 15 ans de règne en la personne d'un connaisseur des arcanes du système devenu farouche critique, Peter Magyar. «Il est très facile de gagner des voix en restreignant les droits d'une telle minorité dans une société très conservatrice», analyse pour l'AFP Szabolcs Hegyi, de l'association des libertés civiles TASZ.

«Contraire à la Charte européenne»

Même si la loi entend surtout «dissuader les gens de participer», l'expert met en garde contre une interdiction sur le modèle russe, «sans équivalent dans l'UE» et «totalement contraire à la Charte européenne des droits fondamentaux».

Où «va-t-on s'arrêter?», s'inquiète-t-il. Si l'on modifie la liberté de réunion pour «l'adapter à des intérêts politiques, on risque d'arriver à une situation où virtuellement personne ne pourra manifester à l'exception de ceux favorables au gouvernement».

Dans son discours sur l'état de la nation en février, Viktor Orban avait «conseillé aux organisateurs de la Marche des fiertés de ne pas prendre la peine de préparer le défilé de cette année: c'est une perte d'argent et de temps».

Depuis son retour au pouvoir en 2010, le dirigeant proche du Kremlin est accusé par la grande majorité de ses alliés européens d'avoir progressivement porté atteinte à l'État de droit. Ce qui lui vaut plusieurs procédures de la part de Bruxelles et notamment le gel de plusieurs milliards d'euros de fonds européens.