L'Iowa pourrait être le premier Etat américain à supprimer les lois protégeant les personnes transgenres. Photo: IMAGO/SOPA Images

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a remercié d'avance vendredi l'Iowa, en passe de devenir le premier État américain à supprimer de son code des droits civils les règles protégeant les personnes transgenres, en dépit de protestations d'associations et d'élus démocrates.

«L'Iowa, un État magnifique où j'ai largement gagné à chaque fois, a un texte de loi pour retirer l'idéologie radicale du genre de sa législation. L'Iowa devrait suivre l'exemple de mon décret, en disant qu'il n'y a que deux genres possibles et approuver ce texte - DES QUE POSSIBLE. Merci Iowa!» écrit vendredi le président américain sur son réseau Truth Social.

Effective le 1er juillet

Votée jeudi par le Sénat de cet État du Midwest, puis par la Chambre locale des représentants, ce texte définit les termes «sexe» et «genre» comme des synonymes, faisant exclusivement référence au sexe biologique de naissance et non à l'"identité de genre» ou au «genre ressenti» des individus. Plus loin, ce texte supprime par ailleurs toute référence à «l'identité de genre» dans la liste des règles antidiscrimination à l'embauche, par exemple.

Pour entrer en vigueur, ce nouveau cadre doit encore être signé par la gouverneure républicaine de l'État, Kim Reynolds, qui a déjà approuvé par le passé des dispositifs interdisant la participation d'étudiants transgenres aux compétitions sportives et leur accès aux toilettes publiques. En cas de signature, cette législation deviendrait effective le 1er juillet, soit 18 ans après l'introduction de dispositifs protégeant les personnes transgenres dans cet État, précisent les médias américains.

«Nous faire disparaître»

Jeudi, des centaines de défenseurs des droits des personnes LGBTQ+ se sont rassemblés devant le Capitole de l'Iowa pour dénoncer ce texte, scandant notamment «Pas de haine dans notre État», selon la presse locale.

«L'objectif de ce texte, l'objectif de tout texte antitrans, est de nous faire disparaître davantage de la vie publique et de stigmatiser notre existence», a déclaré Aime Wichtendahl, une élue démocrate du Parlement de l'Iowa et elle-même transgenre lors d'une prise de parole publique.

Donald Trump a à plusieurs reprises juré d'en finir avec ce qu'il qualifie d'«idéologie transgenre» voire de «délire transgenre», tout comme il fustige les politiques de diversité, promues par ses prédécesseurs démocrates. Il a signé plusieurs décrets en ce sens, visant notamment à exclure les personnes transgenres de l'armée, ou de couper les subventions fédérales aux organisations qui permettraient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminines.