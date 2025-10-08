DE
«C'est extrêmement grave»
A peine primé, le nouveau Nobel de physique s'en prend à Trump

Le lauréat du prix Nobel de physique 2025, John Clarke a sévèrement critiqué la politique scientifique de Donald Trump. Il dénonce des coupes budgétaires et les licenciements dans la recherche américaine et qualifie la situation de «problème extrêmement grave».
Pour John Clarke, l'un des trois scientifiques distingués par le Prix Nobel de physique 2025, Donald Trump paralyse la science aux Etats-Unis.
Photo: Noah Berger
ATS Agence télégraphique suisse

John Clarke, l'un des lauréats du prix Nobel de physique 2025, a dénoncé mardi les efforts de Donald Trump pour transformer le paysage scientifique aux Etats-Unis, qu'il a qualifiés de «problème extrêmement grave». La politique du président américain en la matière s'est traduite, depuis son retour à la Maison Blanche, en janvier, par des coupes drastiques dans les financements à la recherche et des licenciements de scientifiques dans les organes fédéraux.

«Cela va paralyser une grande partie de la recherche scientifique aux Etats-Unis», a déclaré John Clarke à l'AFP. Il a assuré connaître des personnes ayant subi des coupes importantes dans leurs financements.

Le chercheur britannique de 83 ans, qui s'est vu décerner mardi le prix Nobel de physique avec deux autres scientifiques pour leurs découvertes en mécanique quantique, a souligné qu'ils avaient eux-mêmes bénéficié de ressources significatives à l'époque de leurs travaux, il y a environ quatre décennies. «Ce sera désastreux si cela continue», a encore mis en garde John Clarke, de l'université de Californie à Berkeley.

«Totalement incompréhensible»

«En supposant que le gouvernement actuel arrive finalement à son terme, il pourrait falloir une décennie pour revenir au niveau où nous étions il y a six mois», a-t-il jugé. Selon lui, il s'agit d'un «énorme problème», «totalement incompréhensible pour quiconque est scientifique».

L'Américaine Mary E. Brunkow, co-lauréate du prix Nobel de médecine 2025 décerné lundi, a également insisté mardi sur l'importance des financements publics pour la recherche scientifique. Interrogés par l'AFP, plusieurs responsables du prix Nobel ont estimé qu'en s'en prenant de la sorte à la science, Donald Trump risquait de faire perdre à son pays sa place de première nation dans la recherche scientifique, avec des répercussions dans le monde entier.

