Six civils ont perdu la vie dans une fusillade près d'Acapulco, au Mexique. L'incident s'est produit lundi soir sur la route Mexico-Acapulco, impliquant des véhicules armés et causant la terreur parmi les habitants.

Les militaires et les policiers ont retrouvé une voiture calcinée sur le site de la fusillade. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Six civils sont morts dans un affrontement armé près d'Acapulco (sud), célébre station balnéaire sur la côte Pacifique dans le sud du Mexique, ont annoncé mardi les autorités. Cinq hommes et une femme sont décédés dans la fusillade qui a eu lieu lundi soir dans un hameau connu sous le nom de Kilómetro 30, sur la route Mexico-Acapulco, a indiqué le parquet de Guerrero, l'un des Etats les plus violents du Mexique.

Les victimes se sont retrouvées prises dans des tirs croisés, a affirmé le commissaire municipal Adán Casarrubias. Trois personnes ont été blessées. Les militaires et les policiers ont trouvé un véhicule blindé contenant des explosifs et des armes sur le site de la fusillade, ainsi qu'une voiture calcinée.

Près de 500'000 assassinats en moins de 20 ans

Adán Casarrubias a précisé qu'au moins trois véhicules avec des hommes armés avaient participé à l'affrontement, qui a terrorisé les habitants pendant une dizaine de minutes. «Même avec des casseroles, des bâtons ou quoi que ce soit, nous allons nous battre pour notre village, pour notre tranquillité,» a déclaré le fonctionnaire.

Des bandes criminelles organisées se disputent le contrôle du port d'Acapulco et les routes de la drogue. Jeudi, un journaliste qui administrait une page d'informations sur Facebook a été assassiné par balles à Acapulco, où la violence cohabite avec le tourisme qui va bon train.

Pendant les vacances de la Semaine Sainte fin avril, 12 homicides ont été enregistrés dans la ville alors que les hôtels rapportaient un taux d'occupation de 92,5% au cours de la même période. Plus de 480'000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis décembre 2006, lorsqu'une stratégie antidrogue controversée, soutenue par des forces militaires, a été mise en œuvre.