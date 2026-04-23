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Prestigieux prix
Une photo de migrants séparés par l'ICE remporte le World Press Photo

Une photo déchirante montrant un migrant équatorien séparé de sa famille à New York a remporté le prestigieux prix World Press Photo 2026. Capturée par Carol Guzy, elle illustre la souffrance des familles face aux politiques migratoires.
Publié: il y a 27 minutes
L'image bouleversante de migrants séparés par l'ICE a été sacrée au World Press Photo.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La photo d'une famille de migrants en pleurs, séparée par le Service de l'immigration et des douanes des États-Unis (ICE), a remporté jeudi le premier prix du World Press Photo 2026. L'image immortalisée par la photographe américaine Carol Guzy de l'agence de presse américaine ZUMA et de l'institut iWitness pour le Miami Herald, montre le moment bouleversant où Luis, un migrant équatorien est arrêté et séparé de sa femme Cocha et de ses enfants, après une audience devant un tribunal de l'immigration à New York le 26 août 2025.

Prise à l'intérieur d'un bâtiment fédéral américain exceptionnellement accessible aux photographes, la photo montre les visages en pleurs et paniqués de ses deux filles, tandis qu'elles s'agrippent désespérément au pull de leur père.

Un prix pour eux

«Ce prix souligne l'importance cruciale de cette histoire à l'échelle mondiale. Nous sommes témoins de la souffrance d'innombrables familles, mais aussi de leur dignité et de leur résilience face à l'adversité», a déclaré la lauréate dans un communiqué. Depuis 71 ans, le concours World Press Photo récompense chaque année «le meilleur du photojournalisme et de la photographie documentaire à l'échelle mondiale», selon le site de l'organisation.

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«Le courage avec lequel (ces personnes) ont accepté d'ouvrir leur vie à nos caméras nous a permis de raconter leurs histoires. Ce prix leur appartient, et non à moi», a affirmé Carol Guzy. Le jury, qui a passé au crible 57.376 photographies prises par 3.747 photojournalistes issus de 141 pays, a également dévoilé les deux photos finalistes.

La première, «Crise de l'aide à Gaza» de Saber Nuraldin pour EPA Images, montre une foule de Palestiniens grimpant sur un camion d'aide qui entre dans la bande de Gaza pour obtenir de la farine, durant ce que l'armée israélienne a qualifié de «suspension tactique» des opérations d'acheminement de l'aide humanitaire.

La seconde, «Les procès des femmes Achi» de Victor J. Blue, pour The New York Times Magazine est un portrait en noir et blanc de femmes achi, à la sortie d'un tribunal guatémaltèque, après avoir remporté une bataille juridique contre ceux qui les ont agressées, souvent violées, il y a 42 ans pendant la guerre civile. 

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