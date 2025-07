Les 260 victimes de l'accident du Boeing d'Air India à Ahmedabad ont été identifiées. Un rapport préliminaire sur les causes du crash est attendu le 11 juillet, 30 jours après l'incident qui a fait 241 morts à bord et 19 au sol.

Les 260 passagers qui ont perdu la vie dans le crash ont été identifiés. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les enquêteurs médico-légaux indiens ont identifié les 260 personnes tuées dans l'accident d'un Boeing d'Air India à destination de Londres le mois dernier, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires, deux jours avant la publication d'un rapport préliminaire très attendu sur les causes de l'accident. «Le bilan définitif de l'accident d'avion s'élève désormais à 260 morts», a déclaré mercredi à l'AFP Rakesh Joshi, directeur du principal hôpital public d'Ahmedabad. «Tous les restes humains retrouvés jusqu'à présent sur le site du crash ont été identifiés et remis à leurs familles», a-t-il ajouté.

Au total 241 personnes qui se trouvaient à bord du Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India ont été tuées, et une seule a survécu, lorsque l'avion s'est écrasé le 12 juin sur des habitations juste après le décollage dans la ville d'Ahmedabad, à l'ouest du pays. Les autorités ont par ailleurs identifié 19 personnes tuées au sol, au lieu de 38 comme initialement annoncé.

Pas d'obligation de rendre le rapport public

Un rapport préliminaire du Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (AAIB) devrait être remis le 11 juillet à New Delhi, soit 30 jours après ce qui constitue le premier accident mortel impliquant le gros-porteur de dernière génération de Boeing. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) des Nations unies stipule que les États menant une enquête sur un accident aérien doivent soumettre un rapport préliminaire dans les 30 jours suivant celui-ci. Toutefois, ce rapport n'a pas obligation à être rendu public.

Aucun détail n'a été communiqué sur les investigations, auxquelles participent également les agences britannique et américaine d'enquête sur les accidents aériens. Mais le site spécialisé The Air Current, citant plusieurs personnes au fait de l'enquête, a indiqué qu'elle s'est récemment «concentrée sur le mouvement des interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs, à la suite d'une analyse des enregistreurs intégrés de données de vol et de données vocales du Boeing 787», tout en notant que l'analyse complète prendrait «des mois, si ce n'est plus».

«À ce stade de l'enquête, les données dont disposent les enquêteurs n'indiquent pas de problème mécanique ou de conception du 787 ou de ses deux moteurs GE Aerospace GEnx-1b», souligne The Air Current. Le site affirme que ses sources «ont indiqué que les analyses effectuées après l'accident n'ont montré aucun signe de contamination du carburant ou de rétraction incorrecte des volets de l'avion», deux aspects qui avaient fait l'objet de spéculations.