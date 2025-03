La Russie accumule les morts suspectes. Dernier cas en date, Buvaisar Saitiev, triple champion olympique de lutte et ex-député, est officiellement décédé de maladie… mais a retrouvé au pied de son immeuble. L'explication officielle intrigue.

Buvaisar Saitiev en 2006 au Grand Prix international de lutte libre. Photo: IMAGO/Dreamstime

Solène Monney Journaliste Blick

Une mort suspecte de plus frappe la Russie. Le triple champion olympique de lutte et ancien membre du parti de Vladimir Poutine, Buvaisar Saitiev, est décédé dimanche 2 mars, a annoncé la Fédération internationale de lutte. Les causes du drame n'ont pas été précisées.

Le président tchétchène Ramzan Kadyrov a affirmé que l’homme de 49 ans souffrait de problèmes cardiaques. Le ministre russe des Sports, Mikhaïl Degtyarev, a confirmé que l’ancien athlète était «très malade» et se rendait fréquemment dans des centres médicaux.

Mais une autre version des faits circule, relève «Libération». La chaîne Telegram Baza, proche des services de sécurité russes, affirme que Buvaisar Saitiev serait «tombé par la fenêtre». Un concierge l’aurait découvert dans un état grave au pied de son immeuble à Moscou. Pourtant, aucun signe visible de blessure ou de saignement n’aurait été constaté, rendant l’affaire encore plus mystérieuse. Transporté à l’hôpital, il n’aurait pas survécu.

A cause du ménage?

Le journal russe «Moskovsky Komsomolets» rapporte que la chute n’aurait pas été fatale en elle-même. Selon sa veuve, Indira Saitiev, l’ancien député se trouvait avec ses frères et ses deux enfants lorsqu’il a basculé par la fenêtre. Il aurait été blessé au bassin et aux côtes.

Lors de son interrogatoire, le frère de l'ex-lutteur a expliqué que celui-ci avait chuté accidentellement… en faisant le ménage dans son appartement du troisième étage. Une justification qui s’inscrit dans une longue série de morts suspectes en Russie, où de nombreux hommes politiques et figures influentes ont été déclarés «tombés par la fenêtre». Mais les circonstances exactes entourant ces morts restent floues.

Des morts suspectes

Le dernier cas en date remonte au 5 février: Vadim Stroykin, un artiste russe, a trouvé la mort après avoir fait un don à l’armée ukrainienne. Officiellement, il se serait défenestré après une descente des forces de sécurité russes venues l’interroger. Son décès ne serait pas lié à l’enquête, selon les autorités.

En novembre dernier, c’est le danseur étoile Vladimir Shklyarov qui a succombé à une chute depuis le balcon de son appartement au cinquième étage. L’artiste, connu pour ses prises de position contre l’invasion de l’Ukraine, aurait-il été victime de ses opinions? Aucune preuve formelle n’a permis d’éclaircir les circonstances de sa mort.

Depuis février 2022, début de la guerre en Ukraine, plus de 60 morts suspectes ont été comptabilisés, rapporte «Libération». Des coïncidences troublantes qui alimentent les soupçons autour d’une stratégie d’élimination orchestrée par le pouvoir.