La mort mystérieuse d'un danseur étoile opposé au Kremlin laisse perplexe

1/6 Le danseur de ballet Vladimir Shklyarov est mort dans une mystérieuse chute de balcon. Photo: IMAGO/SNA

Janine Enderli

Vladimir Shklyarov, danseur étoile russe, est décédé dans des circonstances tragiques dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé lundi le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. L'artiste de 39 ans, connu pour sa virtuosité et son rayonnement international, a succombé après une chute depuis le balcon de son appartement situé au cinquième étage.

Figure emblématique du ballet russe, Vladimir Shklyarov s'était imposé comme l'un des artistes les plus brillants de sa génération. Avant le début de la guerre en Ukraine, il se produisait sur les scènes les plus prestigieuses d'Europe, où son talent était unanimement salué. Une carrière jalonnée de succès et de distinctions. Le théâtre ne s'est pas prononcé sur la cause du décès.

Selon le «New York Times», qui se réfère à l'agence de presse russe RIA Novosti, les autorités russes pensent qu'il s'agit d'un accident. Apparemment, le danseur aurait récemment souffert d'une blessure au dos et aurait donc eu besoin d'antidouleurs. Ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

L’enquête sur les circonstances de sa mort est toujours en cours. À ce stade, aucune preuve tangible n’a permis de clarifier les événements ayant conduit au drame. Il n'a pas non plus été possible de déterminer avec certitude si le danseur avait effectivement pris des analgésiques.

L'étoile du ballet était-elle un opposant au régime?

Révélation explosive: le quotidien «Süddeutsche Zeitung» a rapporté qu’au début de la guerre en Ukraine, Vladimir Shklyarov s’était exprimé sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’agression russe et condamner le conflit. A travers sa prise de position, il aurait pu s'attirer les foudres du Kremlin.

La disparition du danseur s’ajoute à une série de décès énigmatiques impliquant d'opposants du gouvernement russe ces dernières années. Dans plusieurs cas, des chutes ont été citées comme cause officielle, mais les circonstances exactes entourant ces morts restent floues.

1 Un millionnaire tombe de sa chambre d'hôtel

Pavel Antov était un homme politique russe et un millionnaire. Ce soixantenaire aurait été critique à l'égard de la guerre en Ukraine. Il a par exemple qualifié de «terrorisme» les tirs de missiles sur l'Ukraine. Il est mort en décembre 2022, apparemment après être tombé de sa chambre d'hôtel en Inde.

2 Un magnat du pétrole se défenestre

La Russie a été secouée en octobre 2024 par la mort de Mikhaïl Rogatchev, ancien magnat du pétrole. Âgé de 64 ans, il était directeur adjoint de Norilsk Nickel et avait occupé le poste de vice-président de la gestion d'entreprise chez Yukos. Connu pour ses critiques ouvertes contre la guerre en Ukraine et le président Vladimir Poutine, Mikhaïl Rogatchev avait récemment attiré l'attention par ses prises de position. Selon les autorités, il se serait défenestré depuis son domicile à Moscou.

3 La directrice d'une banque russe se jette dans le vide

Kristina Baïkova était, à tout juste 28 ans, la vice-présidente de la banque russe Loko. En 2023, elle s'est tuée en tombant de la fenêtre de son appartement à Moscou. Elle est morte sur le coup, avait-on appris à l'époque. Auparavant, la jeune femme s'était exprimée à plusieurs reprises de manière critique sur la politique de la Russie.

4 Un homme d'affaires meurt devant sa maison

L'homme d'affaires Dan Rapoport a également condamné publiquement la guerre en Ukraine à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il a en plus souligné son soutien à l'Ukraine, rapporte «Daily Beast». En août 2022, il aurait été retrouvé mort devant un immeuble d'habitation à Washington.