Le parti Russie unie de Vladimir Poutine a largement dominé les législatives. Il conserve ainsi la majorité dite «constitutionnelle», tandis que Bruxelles a évoqué un «vernis de démocratie».

Le parti de Poutine remporte un nombre record de sièges

Le parti de Poutine remporte un nombre record de sièges

AFP Agence France-Presse

Le parti du président Vladimir Poutine, Russie Unie, a remporté un nombre record de sièges lors d’élections législatives sans aucune opposition, selon les résultats préliminaires lundi au terme de trois jours de vote marqués par des attaques sans précédent de Kiev.

Face au parti du Kremlin, seules des formations soutenant à des degrés divers Vladimir Poutine et la poursuite du conflit en Ukraine ont été autorisées à participer. Le seul parti ouvertement opposé à la guerre, Iabloko, avait été écarté au niveau national. Le scrutin de vendredi à dimanche s’est déroulé également dans les territoires d’Ukraine contrôlés et annexés par la Russie.

Selon les résultats de plus de 95% des bureaux de vote, Russie Unie obtient une écrasante majorité à la chambre basse du Parlement, la Douma, remportant 355 sièges sur 450. Il s’agissait des premières législatives depuis le début de l’offensive à grande échelle contre l’Ukraine en 2022. Le Kremlin s’en est félicité lundi en estimant que ces résultats «témoignent d’un niveau exceptionnel de cohésion de la société russe autour du chef de l’État».

40 sièges pour le Parti communiste

Selon ces résultats non définitifs, 49 personnes ayant combattu en Ukraine devraient obtenir un mandat pour le parti Russie Unie, a estimé l’un de ses responsables, Vladimir Iakouchev, cité par l’agence TASS. Par le passé, Vladimir Poutine a affirmé à plusieurs reprises que la nouvelle «élite» du pays devait être composée de vétérans du conflit en Ukraine.

D’après ces résultats préliminaires, le Parti communiste russe (KPRF) obtient pour sa part 40 sièges, le parti nationaliste LDPR – 25 sièges, et le parti Novye Lioudi («Nouvelles personnes» – 20 sièges.

Le parti présidentiel conserve ainsi la majorité dite «constitutionnelle», au moins deux tiers des sièges (soit 301 sièges), qui lui permet de voter des amendements constitutionnels sans même avoir besoin du soutien des autres partis.

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a pour sa part estimé que ces législatives ne représentaient qu’un «vernis de démocratie», car, selon elle, «le Kremlin a réduit au silence les voix dissidentes, interdit le seul parti enregistré qui s’opposait à sa guerre en Ukraine et écarté les observateurs électoraux internationaux».

Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont accusé la Russie d’avoir organisé un «simulacre d’élections» dans les territoires ukrainiens qu’elle contrôle par Moscou, dénonçant une «violation flagrante de la souveraineté et de l’indépendance» de l’Ukraine.

Un «record» de participation

Lors d’une conférence de presse, la cheffe de la Commission électorale, Ella Pamfilova, s’est félicitée d’un «record» de participation dépassant officiellement les 59%. Les résultats définitifs sont attendus vendredi. La Cour suprême russe avait interdit, mi-août, au seul parti antiguerre, Iabloko, de participer aux législatives.

Des scrutins régionaux se déroulaient en parallèle. Lors du scrutin pour renouveler le Parlement de la région de Novgorod, située à environ 500 km au nord-ouest de Moscou, Iabloko est parvenu à récolter 6% des voix, lui permettant de siéger dans cette assemblée.

Contexte tendu

Rappelant la réalité d’un conflit marqué ces derniers mois par une intensification des frappes des deux côtés du front, la dernière journée de vote a été marquée par une attaque ukrainienne qui a impliqué plus d’un millier de drones et tué deux personnes dans la périphérie de la capitale, d’après les autorités russes.

A Moscou même, une importante raffinerie a été endommagée, selon le maire Sergueï Sobianine, qui a dénoncé une attaque «manifestement planifiée dans le but de perturber les élections». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que les frappes de l’Ukraine «ont eu un impact très important dans la région de Moscou».

Les législatives se sont déroulées dans un contexte social tendu, la Russie étant confrontée à des sanctions économiques occidentales, des frappes ukrainiennes régulières, des pénuries d’essence et des limitations dans le fonctionnement de l’internet dans plusieurs régions.