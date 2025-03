Trump hausse le ton avec Poutine. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a menacé vendredi la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane en dénonçant les bombardements continus contre l'Ukraine. «Compte tenu du fait que la Russie +pilonne+ actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires, des sanctions et des droits de douane à grande échelle contre la Russie jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soient conclus», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«A la Russie et à l'Ukraine, rendez-vous à la table des négociations dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie !», a-t-il ajouté. La Russie a lancé vendredi une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dont le président Volodymyr Zelensky a, une nouvelle fois, appelé à une trêve dans les airs et en mer.

Réunir tout le monde à la table des négociations

Lors de cette «attaque combinée», l'Ukraine a été visée par au moins 58 missiles et 194 drones russes, selon l'armée ukrainienne. Le président américain a ordonné lundi une pause dans l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine, après sa spectaculaire altercation vendredi dernier avec Volodymyr Zelensky.

Il a aussi opéré un rapprochement inédit avec la Russie de Vladimir Poutine tout en disant vouloir maintenir la pression sur Moscou. Des délégations américaine et ukrainienne doivent se retrouver mardi en Arabie saoudite pour parler, selon Washington, d'un cadre en vue d'un accord de paix. Américains et Russes s'étaient déjà retrouvés dans le royaume saoudien pour engager des négociations.

«Le président Trump est très clair que nous devons amener tout le monde à venir à la table des négociations. On peut le faire avec des carottes et on peut le faire avec des bâtons. Il parle à tout le monde et il a sous le coude plein de propositions qu'il peut leur offrir afin de les ramener à la table», a dit aux journalistes le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett.