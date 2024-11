Poutine n'exclut pas de frapper certains pays alliés de l'Ukraine

Pour Zelensky, le «voisin fou» russe utilise l'Ukraine comme «un terrain d'essai»

Le «voisin fou» russe utilise l'Ukraine comme «un terrain d'essai», a dénoncé Volodymyr Zelensky, dont l'armée de l'air a accusé Moscou d'avoir tiré jeudi, pour la première fois de l'Histoire, un missile intercontinental sur son pays.

Cet usage, s'il est confirmé, serait une première en conflit dans l'Histoire et marquerait une nouvelle escalade, alors que la Russie avait dit préparer une réponse «appropriée» au recours par l'Ukraine à des missiles occidentaux en territoire russe, ce que Moscou avait qualifié de ligne rouge.

Photo: keystone-sda.ch

Les missiles intercontinentaux sont conçus pour transporter des ogives nucléaires et frapper à des milliers de kilomètres de distance. Ni le Kremlin, ni l'armée n'ont commenté cette accusation ukrainienne, pour l'heure.

«Toutes ses caractéristiques: vitesse, altitude sont celles d'un missile balistique intercontinental. L'expertise est en cours», a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur Telegram. «Aujourd'hui, notre voisin fou a une fois de plus montré ce qu'il est vraiment et à quel point il méprise la dignité, la liberté et la vie humaine en général. Et à quel point il a peur», a asséné Zelensky. «Il est évident que Poutine utilise l'Ukraine comme terrain d'essai», a-t-il poursuivi dans son discours. Avant d'ajouter: «Il a tellement peur qu'il utilise déjà de nouveaux missiles.»

Source: AFP