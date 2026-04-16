La Russie a pilonné l'Ukraine cette nuit
La Russie a lancé 659 drones et 44 missiles en Ukraine en 24 heures, et principalement au cours de la nuit, a annoncé jeudi l'armée de l'air ukrainienne, le dernier bilan faisant état d'au moins 16 morts et 100 blessés.
L'armée de l'air ukrainienne dit avoir intercepté 636 de ces drones et 31 de ces missiles. La capitale Kiev, la ville portuaire d'Odessa (sud) et la région de Dnipropetrovsk (centre) ont été particulièrement touchées.
«Une nouvelle nuit a prouvé que la Russie ne mérite aucun assouplissement de la politique mondiale ni la levée des sanctions», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
De son côté, le président du Conseil européen Antonio Costa a dénoncé l'attaque: «La nuit dernière, la Russie a lancé une nouvelle attaque atroce contre des civils en Ukraine», a-t-il déclaré sur X. «La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a échoué, et c'est pourquoi elle choisit de terroriser délibérément les civils», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les USA ne prolongeront pas l'allègement des sanctions sur le pétrole russe
Le ministre américain des Finances a annoncé mercredi que les Etats-Unis ne prolongeraient pas la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer, qui avait été décidée pour atténuer l'impact de l'envolée des prix du pétrole.
«Nous ne renouvellerons pas la licence sur le pétrole russe», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent en conférence de presse. Son ministère avait annoncé la même chose la veille concernant le pétrole iranien.
Le gouvernement américain impose des sanctions sur les ressources pétrolières de la Russie et de l'Iran afin d'assécher les recettes des autorités de ces pays. Il s'agit de punir Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et l'Iran pour la poursuite de son programme nucléaire et le financement de groupes armés comme le Hezbollah libanais.
Mais Washington a mis en place en mars une dérogation temporaire pour que le pétrole de ces pays puisse être vendu afin de modérer la flambée des cours consécutive à la guerre au Moyen-Orient
Source: AFP
Le chef de l'OTAN appelle à «ne pas perdre de vue l'Ukraine»
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a exhorté mercredi ses Etats membres à «ne pas perdre l'Ukraine de vue» et à augmenter leur soutien à Kiev, fixant un objectif de 60 milliards de dollars (51 milliards d'euros) en 2026.
«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien Premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.
Il a demandé aux 32 Etats de l'Alliance atlantique «d'investir davantage pour atteindre l'objectif de 60 milliards de dollars de soutien en matière de sécurité et de défense à l'Ukraine cette année».
Source: AFP
Une ado et une jeune femme tuées par une attaque de Kiev
Une adolescente de 14 ans et une jeune femme ont été tuées par une attaque de drone ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.
Il avait précédemment indiqué que deux enfants de 5 et 14 ans avaient été tués dans cette frappe qui a également fait sept blessés.
Des débris de drones ont endommagé six immeubles résidentiels et 24 maisons dans le district de Tuapse, sur les rives de la mer Noire, a-t-il affirmé, précisant que l'état d'urgence y avait été instauré.
Source: AFP
Deux enfants tués dans une attaque de drone dans la région de Krasnodar
Deux enfants de 5 et 14 ans ont été tués par une attaque de drone ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.
«Une attaque terroriste par drone contre des immeubles d'habitation à Tuapse a coûté la vie à deux mineurs âgés de 5 et 14 ans», a écrit Veniamin Kondratiev sur Telegram, ajoutant que deux adultes avaient également été blessés.
Source: AFP
Au moins 14 personnes dont un enfant tués par une frappe russe à Kiev
Au moins 14 personnes, dont un enfant de 12 ans, ont été tuées et plusieurs personnes ont été blessées dans des frappes russes en Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités du pays.
«Dans le district de Podilsky, où le rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel privé s'est effondré, une enfant a été secourue sous les décombres», a-t-il ajouté. De son côté, le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymur Tkatchenko, a précisé que l'enfant et sa mère ont été remis aux secouristes.
Des frappes ont également touché Dnipro (centre) et Odessa (sud) dans la nuit, faisant cinq blessés dans chaque ville, selon les autorités ukrainiennes.
Source: AFP
Zelensky à Rome pour parler défense aérienne avec Meloni
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi à Rome pour s'entretenir avec la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni, alors qu'il presse ses alliés européens de l'aider à renforcer sa défense aérienne face aux attaques russes.
«La priorité diplomatique numéro un pour l'Ukraine en ce moment, c'est la coopération en matière de défense aérienne», a écrit Zelensky sur X avant sa rencontre avec Meloni.
«Nous avons besoin de missiles de défense aérienne chaque jour. Chaque jour où les Russes poursuivent leurs frappes sur nos villes», a-t-il ajouté, au lendemain d'attaques russes à travers l'Ukraine qui ont fait sept morts, dont un enfant, selon les autorités régionales.
Source: AFP
Les USA «n'ont plus le temps pour l'Ukraine», déplore Zelensky
Les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner "sont constamment en pourparlers avec l'Iran et n'ont pas le temps pour l'Ukraine" qui s'inquiète de son approvisionnement en armes, a regretté le président ukrainien dans un entretien avec la télévision allemande mardi.
Avec la guerre en Iran, déclenchée par les Etats-Unis et Israël, la question de la livraison américaine d'armes à Kiev est devenue «un gros problème», a déclaré Volodymyr Zelensky à la télévision publique ZDF, après une visite à Berlin.
«Si la guerre se prolonge, il y aura moins d'armes pour l'Ukraine. C'est critique, surtout en matière de défense antiaérienne», a-t-il expliqué. A commencer par l'approvisionnement en missiles Patriot, très utilisés au Moyen-Orient et dont le manque en Ukraine «ne pourrait pas être pire» qu'actuellement, selon Zelensky.
Quant aux deux émissaires américains, des «gars pragmatiques» d'après lui, ils «s'efforcent d'obtenir davantage d'attention de la part de Poutine pour mettre fin à la guerre» qui dure depuis plus de quatre ans. Or «si les Etats-Unis n'exercent pas de pressions sur Poutine (...) et ne mènent qu'un dialogue en douceur avec les Russes, alors ils n'auront plus peur.»
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe russe sur la ville de Dnipro
Une frappe russe a fait quatre morts et 25 blessés dans la ville de Dnipro mardi dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.
«Quatre personnes ont été tuées et 25 blessées, ce sont les conséquences de l'attaque ennemie sur Dnipro», a indiqué M. Ganja sur Telegram, précisant que 21 personnes avaient été hospitalisées, dont dix dans un état grave.
Il a également publié des images montrant les vitres brisées d'un commerce, alors que les frappes russes en journée sont de plus en plus fréquentes.
Source: AFP
Une attaque de drones tue une femme dans l'ouest de la Russie
Une attaque de drones a fait un mort dans l'ouest de la Russie, à quelque 350 km au sud de Moscou, a annoncé mardi matin le gouverneur de la région de Lipetsk.
La ville de «Ielets a été frappée par une attaque de drone (...). Une femme est morte» alors qu'elle se trouvait dans une maison, a écrit Igor Artamonov sur Telegram. Cinq autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.
La Russie et l'Ukraine ont repris leurs attaques de drones dans la nuit de dimanche à lundi, après l'expiration d'une courte trêve décrétée pour la Pâque orthodoxe et marquée par des accusations de nombreuses violations des deux côtés.
Source: AFP
Pour Peter Magyar, il est «exclu» d'admettre un pays en guerre dans l'UE
Le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar a déclaré lundi qu'il était «exclu» d'admettre l'Ukraine, un pays en guerre dans l'Union européenne, lors d'une conférence de presse à Budapest au lendemain de la victoire écrasante de son parti Tisza aux législatives.
Soulignant que Tisza avait toujours déclaré ne pas soutenir une adhésion accélérée l'Ukraine, il a ajouté: «il s'agit d'un pays en guerre, il est totalement exclu que l'Union européenne admette un pays en guerre».
Si l'Ukraine devait être admise, il y aura un référendum en Hongrie, a-t-il poursuivi. «Mais je ne pense pas que cela se produira dans un avenir proche, ni dans les dix prochaines années».
Source: ATS
L'Allemagne espère que l'aide à l'Ukraine sera débloquée «très rapidement» après la défaite d'Orban
La défaite électorale du Premier ministre hongrois sortant Viktor Orban, proche de la Russie et qui bloquait l'aide de l'UE à l'Ukraine, fait naître un «bon espoir» que cette aide «puisse être débloquée très rapidement», a estimé le gouvernement allemand lundi.
Le dirigeant hongrois bloquait depuis fin 2025 un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE au pays en guerre, ainsi qu'un nouveau train de sanctions contre la Russie décidés par l'UE.
Désormais, Berlin «part du principe que le nouveau gouvernement hongrois respectera cette décision», a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius, pour qui le déblocage des fonds pourra intervenir dès que le nouveau Premier ministre Peter Magyar «sera en mesure d'agir».
Source: AFP
L'Ukraine dit espérer une «normalisation des relations» après l'élection de Magyar
La diplomatie ukrainienne a annoncé lundi la levée de la recommandation à ses ressortissants de ne pas voyager en Hongrie, après la victoire de Peter Magyar aux élections législatives en Hongrie face au Premier ministre sortant, Viktor Orban, proche du Kremlin.
«Nous levons la recommandation aux citoyens de s'abstenir de visiter la Hongrie», a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga sur les réseaux sociaux. «Le choix des Hongrois a montré l'échec de la politique du chantage et de la propagande anti-ukrainienne» du gouvernement Orban, a-t-il ajouté en espérant une «normalisation des relations» entre les deux voisins.
Source: AFP