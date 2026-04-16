La Russie a pilonné l'Ukraine cette nuit

La Russie a lancé 659 drones et 44 missiles en Ukraine en 24 heures, et principalement au cours de la nuit, a annoncé jeudi l'armée de l'air ukrainienne, le dernier bilan faisant état d'au moins 16 morts et 100 blessés.

L'armée de l'air ukrainienne dit avoir intercepté 636 de ces drones et 31 de ces missiles. La capitale Kiev, la ville portuaire d'Odessa (sud) et la région de Dnipropetrovsk (centre) ont été particulièrement touchées.

«Une nouvelle nuit a prouvé que la Russie ne mérite aucun assouplissement de la politique mondiale ni la levée des sanctions», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.

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De son côté, le président du Conseil européen Antonio Costa a dénoncé l'attaque: «La nuit dernière, la Russie a lancé une nouvelle attaque atroce contre des civils en Ukraine», a-t-il déclaré sur X. «La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a échoué, et c'est pourquoi elle choisit de terroriser délibérément les civils», a-t-il ajouté.

Source: AFP