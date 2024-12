1/5 Le dramatique accident d'avion en Corée du Sud a coûté la vie à 179 personnes. Photo: IMAGO/NurPhoto

Blicky IA et Angela Rosser

Le terrible accident d'un avion de Jeju Air dimanche a coûté la vie à 179 personnes. Seuls deux membres de l'équipage de cabine ont survécu à l'accident. Leurs premiers mots donnent un aperçu de ces moments terribles, et pour tant d'autres, les derniers.

Comme le rapporte le «Daily Mail», Lee Mo, un steward de 33 ans, s'est réveillé désorienté à l'hôpital: «Que s'est-il passé?» et «Pourquoi suis-je ici?», aurait-il demandé à ses médecins. Il ne se souvenait que d'avoir mis sa ceinture de sécurité. Plus aucun souvenir de ce qu'il s'est passé ensuite. Lee Mo a été blessé à l'épaule et à la tête.

Sa collègue Koo, âgée de 25 ans, raconte: «De la fumée est sortie de l'un des réacteurs, puis il a explosé.» Elle non plus n'a pas pu donner plus de détails, rapporte le personnel médical. Elle est traitée pour des blessures à la tête et des fractures de la cheville.

Les deux survivants étaient assis à l'arrière

Selon le «Daily Mail»,, les deux survivants étaient assis à l'arrière, la seule partie de l'avion qui n'a pas été totalement détruite. «Le reste de l'avion est à peine reconnaissable», a expliqué le chef des pompiers de Muan, Lee Jung-hyun.

Selon les médecins, Lee Mo risque une paralysie totale du corps à la suite de l'accident. Il a maintenant besoin d'une surveillance intensive; il souffre beaucoup, il faut le traiter et le soulager.

Le pire accident d'avion depuis 1997

Jusqu'à présent, 141 des 179 victimes ont été identifiées. De nombreux proches exigent des réponses de la part des autorités. Il s'agit du pire accident d'avion en Corée du Sud depuis le crash de la Korean Air en 1997 à Guam, qui avait fait plus de 200 morts.

Un père qui a perdu sa fille dans ce dernier accident a déclaré au «Spiegel» qu'il avait vu la vidéo. Il a déclaré que l'avion semblait être hors de contrôle. «Pour ma fille, qui n'avait que la quarantaine, c'était la fin», dit-il en tenant un téléphone portable, montrant une photo d'elle.

L'enquête sur les causes de l'accident est en cours. Le crash ébranle toute la Corée du Sud et soulève des questions sur la sécurité aérienne. L'accident s'est produit à Muan, à 290 kilomètres au sud de Séoul.

Selon les autorités, l'hypothèse d'un impact d'oiseau se précise. La tour de contrôle aurait encore mis en garde contre ce phénomène. Le pilote a alors lui aussi signalé une urgence et une remise de gaz en raison d'un impact d'oiseau. Il a crié trois fois «Mayday, Mayday, Mayday», ont expliqué les autorités lors d'une conférence de presse.

Train d'atterrissage non déployé

Sans train d'atterrissage déployé, le Boeing 737-8AS glisse sur la piste lors de sa deuxième approche. En fin de piste, l'appareil s'écrase contre un mur avec des conséquences dramatiques. L'avion s'est embrasé.

Le fait que le train d'atterrissage n'ait pas été déployé est un mystère pour les experts. «Un signal d'avertissement retentit dans le cockpit lorsque le train d'atterrissage n'est pas sorti», explique un commandant de bord expérimenté à «Bild». Celui-ci peut également être sorti par «gravity extension», c'est-à-dire par gravité. Pour cela, il aurait fallu actionner trois leviers dans le cockpit.

La question de savoir si le temps a manqué, si le stress était trop grand ou si l'accident aurait pu être évité grâce à ces manipulations reste pour l'instant un mystère. Seules les analyses de l'enregistreur de données de vol et de l'enregistrement des voix pourraient apporter des réponses.