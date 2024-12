La compagnie aérienne Jeju Air annonce des annulations en série après la crash en Corée du Sud. (archive) Photo: Han Myung-Gu

ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne sud-coréenne Jeju Air a annoncé lundi subir des annulations en série au lendemain du crash de l'un de ses appareils dans le sud-ouest du pays, causant la mort de 179 des 181 passagers. «De dimanche minuit à 13H00 aujourd'hui (ndlr: lundi 04H00 GMT), le nombre de vols annulés est d'environ 68'000», a rapporté à l'AFP un responsable. Environ 33'000 annulations concernent des vols domestiques et le reste sont des vols internationaux, d'après cette source du transporteur low-cost, qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat.

«En raison de la situation actuelle, le taux d'annulation est légèrement plus élevé que d'habitude. Les nouvelles réservations restent toutefois stables», a déclaré lors d'une conférence de presse Song Kyung-hoon, chef du département support de la compagnie. A l'exception d'une hôtesse et d'un steward, tous les passagers du vol Jeju Air qui reliait Bangkok à l'aéroport de Muan dimanche ont été tués dans le crash, le plus meurtrier sur le sol coréen, selon le bilan définitif des secours. Selon les autorités, la cause présumée du drame est une collision avec des oiseaux.

L'appareil a tenté un atterrissage d'urgence mais a percuté un mur en bout de piste et a pris feu. Des agences de voyage ont également fait état d'annulations lundi. «Nous en avons recensées au moins 400 dès la première heure d'ouverture», a précisé à l'AFP un responsable de l'une des plus grandes agences de Corée du Sud, sous le couvert de l'anonymat. «Beaucoup de clients demandent s'ils vont voyager sur un Boeing 737-800 et, si c'est le cas, veulent annuler», a-t-il ajouté.

Lundi matin, un autre Boeing 737-800 de Jeju Air a rencontré un problème lié au train d'atterrissage, déjà mis en cause dimanche, a relaté à la presse Song Kyung-hoon. L'action de l'entreprise a perdu 15% lundi, tandis que son principal actionnaire AK Holdings Inc a perdu 12%. De nombreuses agences de voyage locale ont perdu plus de 5%. La Corée du Sud a lancé lundi une «inspection complète» de tous les avions Boeing 737-800 utilisés par les compagnies aériennes nationales.