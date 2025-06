Israël: trois morts et plus de 130 blessés à la suite de tirs de missiles iraniens (secours)

Trois personnes sont mortes et plus de 130 ont été blessées à la suite des tirs de missiles iraniens dimanche matin sur le centre d'Israël et la région ouest de Jérusalem, ont annoncé les secours israéliens.

Photo: keystone-sda.ch

Deux femmes âgées de 69 et 80 ans ainsi qu'un petit garçon de 10 ans sont morts dans des tirs sur la région de Tel-Aviv qui ont aussi fait 100 blessés dont quatre graves, a précisé le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix Rouge.

Une frappe dans la région de l'ouest de Jérusalem a fait 37 blessés dont graves, selon la même source. Samedi soir, les tirs de missiles avaient fait quatre morts dans le nord, une jeune femme de 20 ans à Haïfa et trois femmes an Galilée occidentale, et au moins 36 blessés, d'après le MDA.

Source: AFP