Poutine offre un cadeau morbide aux mères de soldats tués

1/4 La mère d'un soldat russe tué en Ukraine a reçu des fleurs et un hachoir à viande par le parti de Poutine. Photo: «Russie unie»

Marian Nadler et AFP Agence France-Presse

A Poliarnye Sori, dans la région russe de Mourmansk, la branche locale du parti au pouvoir, «Russie Unie», a célébré la Journée internationale des droits des femmes d'une manière pour le moins surprenante. En plus de fleurs, les mères de soldats tués en Ukraine ont reçu… des hachoirs à viande. Un choix qui passe vraiment mal, sachant que l'armée russe est souvent accusée d’envoyer ses soldats à la mort dans sa stratégie militaire qualifiée de «chair à canon».

Selon une publication du parti politique sur les réseaux sociaux, cette initiative s'inscrivait dans une campagne baptisée «Des fleurs pour la mère des héros». Les cadeaux ont été remis par Anna Machunova, secrétaire de la branche locale du parti, et Maksim Tchengaev, maire de la ville.

Les clichés de trois mères recevant ces cadeaux ont été publiés cette semaine sur le réseau social russe VKontakte, accompagnés d'un commentaire remerciant les «chères mères pour la force morale et l'amour qu'[elles ont] investis dans l'éducation de [leurs] enfants».

Une vague de critiques

Rapidement, les réactions scandalisées ont afflué sous la publication, poussant le parti à désactiver les commentaires, a noté la militante Violetta Grudina sur Telegram. Face à la polémique, la fédération régionale de «Russie Unie» de Mourmansk a publié une vidéo où l’une des bénéficiaires remercie le parti pour le hachoir à viande, affirmant qu’elle «en avait effectivement besoin».

Selon le média indépendant Meduza, Maksim Tchengaev a tenté de justifier cette initiative en expliquant que divers appareils ménagers avaient été distribués. «Le hachoir à viande ne faisait pas partie du kit standard, mais la femme l’avait demandé», a-t-il déclaré, précisant que sa demande n’avait pu être refusée. «Russie Unie» a dénoncé une interprétation erronée de l’événement et appelé à «ne pas soutenir les interprétations inhumaines et provocatrices».

Combien de morts?

Le nombre exact de soldats russes tués en Ukraine est inconnu mais il se chiffre en dizaines de milliers, selon des médias. Plusieurs projets indépendants se fondant sur des sources ouvertes, comme la publication de faire-part de décès, ont établi des bilans très lourds.

Le site indépendant Mediazona et le service russe de la BBC disent avoir identifié 91'000 soldats russes tués. Fin 2024, le secrétaire américain à la Défense de l'époque, Lloyd Austin, avait évoqué 700'000 militaires russes morts ou blessés.

Les pertes ukrainiennes sont également élevées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mi-février que plus de 46'000 de ses soldats avaient été tués et quelque 380'000 blessés. Mais divers médias, citant des sources occidentales, ont évoqué des bilans variant très largement, compris entre 50'000 et 100'000 morts au combat.