Le Vietnam va construire une nouvelle liaison ferroviaire avec la Chine pour améliorer les liens commerciaux. Photo: AFP

Le Parlement du Vietnam a donné mercredi son feu vert à la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer, attendue pour 2030, qui reliera le grand port d'Haiphong et la capitale Hanoï au sud de la Chine, pour un montant de plus de huit milliards de dollars.

Les députés de ce pays communiste ont adopté ce projet de loi à la quasi-unanimité, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Cette voie ferrée entre le Vietnam et la province chinoise du Yunnan doit renforcer les liens entre les deux pays frontaliers et faciliter le commerce.

Près de 400 km de long

La nouvelle ligne desservira notamment de grands sites manufacturiers du Vietnam, où sont installés Samsung, Foxconn, Pegatron et d'autres géants mondiaux de l'électronique, pour beaucoup dépendants de l'arrivage régulier de composants depuis la Chine.

D'une longueur de quelque 390 kilomètres, elle reliera la ville portuaire d'Haiphong à Lao Cai, dans le nord montagneux du Vietnam, à la frontière avec le Yunnan, via Hanoï. Elle remplacera la vieille ligne en activité, construite il y a plus d'un siècle durant la période de l'Indochine française.

Améliorer la connexion

La Chine va financer une partie du projet à travers des prêts. Le coût total estimé de la construction est de plus de huit milliards de dollars. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme mondial chinois d'infrastructures dit des «Nouvelles Routes de la soie».

Guo Jiakun, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a indiqué que les deux pays «travaillaient à faciliter la construction de la ligne ferroviaire» entre Lao Cai et la ville frontalière chinoise de Hekou. Les deux côtés ont «tenu de multiples discussions pour améliorer la connectivité des rails» a déclaré Guo Jiakun lors d'une conférence de presse, tout en indiquant aux journalistes de se référer aux autorités dédiées pour les détails.

Une trentaine d'accords signés

A l'occasion d'une visite du président chinois Xi Jinping en décembre 2023 à Hanoï, les deux pays avaient signé plus d'une trentaine d'accords. Le Vietnam se targue de maintenir une diplomatie d'équilibre entre Pékin et Washington.

La nouvelle ligne va «dynamiser la coopération sur l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme entre les deux pays, ainsi que dans la région», a assuré la semaine dernière la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Difficultés d'approvisionnement

Les vieillissantes infrastructures de transports, de piètre qualité et sous-dimensionnées pour une demande de plus en plus forte, sont considérées comme l'une des freins à la croissance vietnamienne.

La nouvelle liaison ferroviaire pourrait aider à aplanir les difficultés des circuits d'approvisionnement internationaux causées par la dépendance actuelle envers des camions lents et coûteux qui sont «sujets à des goulets d'étranglement à la frontière», a expliqué Dan Martin, expert au cabinet de conseil Dezan Shira & Associates.

«La Chine fournit une grande partie des matières premières qui alimentent le secteur manufacturier vietnamien, et il est essentiel de maintenir ce système stable», a-t-il déclaré à l'AFP. «Une liaison ferroviaire moderne élimine les inefficacités et garantit la fluidité du transport des marchandises, qu'elles soient acheminées vers les usines vietnamiennes ou vers les marchés mondiaux via le port d'Haiphong», a-t-il ajouté.

Une autre ligne vers la Chine

Le gouvernement vietnamien a déclaré que l'étude de faisabilité pour la ligne Haiphong-Lao Cai devrait commencer en 2025, en vue d'une livraison attendue d'ici 2030. Mais les projets de cette dimension prennent souvent du retard dans ce pays. Les trains, destinés au transport de passagers et de marchandises, circuleront à une vitesse de 160 km/h, contre 50 km/h sur la ligne actuelle, ont précisé les autorités.

Une autre ligne vers la Chine, qui n'a pas encore été approuvée par le Parlement, doit à terme relier Hanoï à la province de Lang Son, qui borde la région chinoise de Guangxi, en traversant une autre vaste zone d'implantation d'usines étrangères. Le Vietnam prévoit aussi de bâtir une ligne de train à grande vitesse reliant Hanoï à Ho Chi Minh-Ville, la capitale économique du sud, pour un coût évalué à 67 milliards de dollars, visant à réduire le temps de trajet de 30 heures à environ cinq heures.