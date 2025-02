Taïwan: la Chine accuse le Canada de provocations pour un navire de guerre

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois à Pékin, le 17 février 2025. Photo: IMAGO/Xinhua

L'armée chinoise a déploré lundi le passage d'un navire de guerre canadien dans le détroit de Taïwan durant le week-end, estimant qu'il «portait atteinte à la paix et à la stabilité» régionales. La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Le géant asiatique dit privilégier une unification pacifique, mais n'exclut pas le recours à la force militaire. Il perçoit comme une atteinte à sa souveraineté tout passage jugé hostile dans ce détroit, qui sépare l'île du continent. Un navire de guerre canadien est passé dimanche dans le détroit, selon les autorités taïwanaises. Deux navires américains avaient fait de même quelques jours plus tôt.

«Une atteinte à la paix»

Cette initiative «provoque délibérément des troubles et porte atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan», a déploré Li Xi, porte-parole du commandement Est de l'armée chinoise. La Chine a déployé des forces navales et aériennes pour surveiller le passage du navire, a-t-il souligné dans un communiqué, ajoutant que l'armée «contrera avec fermeté toute menace et provocation».

Dans une déclaration transmise à l'AFP lundi, le ministère canadien de la Défense a indiqué que la frégate HMCS Ottawa «a récemment effectué un transit dans le détroit de Taïwan».

«Le Canada a effectué un certain nombre de traversées du détroit de Taïwan afin de maintenir le principe important de la libre circulation dans les voies navigables internationales, conformément au droit international», a précisé le ministère.

De son côté, le ministère taïwanais de la Défense a riposté lundi en déclarant que Pékin constituait «la plus grande menace pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan». Il avait affirmé plus tôt dans la matinée avoir détecté 41 aéronefs et neuf navires militaires chinois à proximité de Taïwan au cours des dernières 24 heures.

Les Etats-Unis et certains de leurs alliés militaires traversent régulièrement le détroit afin, disent-ils, de préserver son statut de route maritime internationale. Deux navires américains, un destroyer et un bateau océanographique, étaient entrés dans le détroit le 10 février. La Chine avait dénoncé un «mauvais signal» qui enhardit les partisans d'une indépendance de l'île et accroît «les risques en matière de sécurité» dans la région. Il s'agissait du premier passage de la marine militaire américaine depuis la prise de fonctions du nouveau président américain Donald Trump en janvier.