Le «syndrome du loup-garou» frappe des nourrissons en Espagne. La cause? Le minoxidil, un médicament anti-calvitie utilisé par leurs pères. Heureusement, l'effet est réversible à l'arrêt du traitement.

Le minoxidil serait à l'origine du «syndrôme du loup garou» chez des bébés. (Illustration) Photo: Shutterstock

Solène Monney Journaliste Blick

Des poils sur le dos, les jambes et les cuisses à mesure que le bébé grandit: ces symptômes ont mis en alerte les autorités sanitaires espagnoles. Cette hyperpilosité, connue sous le nom de «syndrome du loup-garou», a été observée chez des nourrissons exposés au minoxidil, un médicament populaire chez les hommes pour lutter contre la calvitie. Disponible sans ordonnance, ce traitement est destiné à freiner la perte de cheveux.

Le centre de pharmacovigilance de Navarre (FEDRA) a ouvert une enquête sur cet «effet indésirable grave», rapporte «El País», repris par BFMTV le 5 décembre. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a depuis établi qu’il existe une «possibilité raisonnable» de lien entre l’exposition au minoxidil et le développement d’une pilosité excessive chez les bébés.

Un effet réversible

Une première enquête réalisée par la FEDRA a révélé que le père d'un nourrisson utilisait une lotion «avec minoxidil à 5 %» lorsqu'il était en congé parental et qu'il passait alors beaucoup de temps avec son fils. Le nouveau-né a alors développé une hyperpilosité.

L'ensemble des cas d'hypertrichose, le nom médical de ce phénomène, ont été passés en revue en Espagne. Au moins six autres cas similaires auprès d'enfant de neuf mois et moins, dont les pères utilisaient du minoxidil ont été révélés. L'étude a élargi les données au niveau européen et le nombre de bébés concernés est monté à onze.

Mais pas de panique, la situation est réversible. En effet, le quotidien espagnol indique qu'une fois le traitement interrompu, les symptômes des nourrissons disparaissent.

Pas une première

Gabriela Elizondo, cheffe du département de contrôle de la FEDRA, appelle tout de même à la prudence. Le mécanisme exact de transmission entre le père et l’enfant reste flou. Les premières hypothèses évoquent un simple contact peau à peau, tandis que d’autres suggèrent une administration involontaire par voie orale due à un effet de succion.

Les autorités sanitaires rappellent l’importance de se laver soigneusement les mains après avoir manipulé un médicament à base de minoxidil. Elles recommandent également d’éviter tout contact physique avec les bébés après son utilisation.

Ce phénomène n’est pas inédit en Espagne. En 2019, au moins 17 enfants ont développé une pilosité excessive sur tout le corps en raison d’une erreur d’étiquetage. Les parents, intrigués par cette pousse anormale de poils, ont découvert que le médicament administré pour traiter les reflux gastriques de leurs enfants contenait en réalité du minoxidil.