Le candidat pro-européen Rafal Trzaskowski a été crédité de 50,3% des voix, selon un sondage de sortie des urnes. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le candidat pro-UE et son rival nationaliste étaient au coude à coude dimanche du second tour de l'élection présidentielle en Pologne, selon un sondage à la sortie des urnes. L'écart infime entre eux ne permettait à ce stade pas encore de désigner le vainqueur.

Le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, soutenu par le gouvernement pro-européen, a bénéficié de 50,3% des voix, contre 49,7% pour l'historien nationaliste Karol Nawrocki, selon le sondage Ipsos dont la marge d'erreur est de 2 points de pourcentage. Mais un nouveau sondage est venu renverser la vapeur dans la nuit de dimanche à lundi. Le candidat nationaliste Karol Nawrocki arriverait en tête de l'élection selon une nouvelle estimation, qui représenterait un revers majeur pour le gouvernement pro-UE du pays.

Karol Nawrocki, soutenu par le parti nationaliste Droit et Justice et le président conservateur sortant est crédité de 51% des voix, selon cette estimation basée sur des résultats partiels de l'institut IPSOS.

Un scrutin crucial

Les résultats définitifs sont attendus lundi dans la matinée. Cette élection aura des implications majeures pour la place de leur pays en Europe, mais aussi pour le droit à l'avortement et les personnes LGBT+, et l'Etat de droit dans ce pays de l'UE et de l'Otan qui borde l'Ukraine et reste un fervent soutien de son voisin qui se défend contre l'invasion armée russe.

Rafal Trzaskowski, 53 ans, est le maire pro-UE de Varsovie et allié du gouvernement centriste. Son rival, l'historien nationaliste Karol Nawrocki, 42 ans, est soutenu par le parti Droit et Justice (PiS) du président conservateur sortant Andrzej Duda.

Les deux candidats ont crié victoire

«Nous avons gagné», a déclaré Rafal Trzaskowski aussitôt après l'annonce des résultats des sondages, tout en soulignant que cela tenait sur «un fil du rasoir». «Nous devons reconstruire la communauté. Ces résultats montrent à quel point le scrutin est incroyablement serré. Et je crois que la première tâche du président sera de tendre la main à ceux qui n'ont pas voté pour moi», a-t-il ajouté.

«Cette nuit, nous allons gagner, nous gagnerons et sauverons la Pologne», a assuré de son côté Karol Nawrocki à ses partisans. «Nous ne permettrons pas que (le Premier ministre) Donald Tusk ait tout, le monopole du pouvoir.»

Le taux de participation s'est élevé à 72,8%. Ce chiffre a connu une hausse par rapport au scrutin présidentiel de 2020 (68,17%).