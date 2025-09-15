Nouvelle provocation! Un drone russe survole des bâtiments gouvernementaux en Pologne
Les provocations russes en Europe de l'Est ne cessent de s'intensifier. Le Premier ministre polonais a annoncé lundi 15 septembre sur X que les services de sécurité polonais ont abattu un drone qui survolait les bâtiments gouvernementaux et la résidence présidentielle à Varsovie, alerte le média belge 7sur7.
Selon Donald Tusk, deux ressortissants biélorusses ont été arrêtés et la police enquête sur les circonstances de l'incident. Le drone a été découvert lors d'une patrouille dans la zone, a indiqué un porte-parole de la Sécurité d'Etat au media à Polsat News. «Les hommes qui pilotaient le drone ont été pris en flagrant délit. Ils ont été remis à la police», a-t-il précisé.
Le président de la Pologne veut «tout faire pour être prêt à la guerre»
Le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, appelle l’Alliance à renforcer sa stratégie de dissuasion. «Nous devons tout faire pour être prêts à la guerre. Car c’est le seul moyen de garantir la paix», a-t-il déclaré au quotidien Bild à Varsovie. Il estime que de telles attaques «ne se reproduiront pas», car l’OTAN sera « encore mieux préparée ».
Lundi 15 septembre, un drone russe ayant notamment survolé sa résidence de fonction a été abattu par l'armée polonaise. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre, au moins 19 drones russes avainet violé l’espace aérien polonais, et donc celui de l’OTAN.
Nawrocki affirme n’avoir «aucun doute» quant au fait que l'attaque avait directement été commanditée par Moscou, démontrant «jusqu’où Vladimir Poutine est prêt à aller». Bien que seules trois ou quatre drones aient été détruits, il s’est dit satisfait : «Aucun soldat polonais, aucun citoyen n’a été tué.»
Le président polonais a également soutenu la position de Donald Trump selon laquelle les membres de l’Otan doivent cesser toutes les importations de pétrole russe. «Tous les pays qui veulent la paix et la liberté doivent renoncer à subventionner la Fédération de Russie», a insisté Koral Nawrocki.
Le porte-parole du Kremlin Peskov estime que l’OTAN est en guerre avec la Russie
La rhétorique guerrière du Kremlin prend une nouvelle ampleur. Après Dmitri Medvedev, c'est désormais au tour du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui hausse le ton contre l'Occident.
«L’OTAN est de facto en guerre avec la Russie. C’est une évidence qui ne nécessite aucune preuve», a-t-il déclaré à des journalistes, selon des propos rapportés par les médias russes. Ces propos contrastent avec ceux du chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski, qui affirmait à Kiev que l'Alliance atlantique n’était pas en guerre avec Moscou.
Que ce soit Medvedev ou Peskov, les menaces visent à maintenir la pression sur les pays occidentaux. Mais le fait qu'elles soient cette fois relayées par le porte-parole du Kremlin leur donne un poids particulier. Contrairement à Dmitri Medvedev, habitué aux saillies belliqueuses, Dmitri Peskov n’est pas coutumier de ce type de déclarations – ce qui les rend d’autant plus préoccupantes.
La gravité de la situation se mesure aussi sur le terrain militaire: un vaste exercice est en cours, nourrissant l’inquiétude de l’Ouest face au risque d’escalade.
L'ancien chef du Kremlin, Dmitri Medvedev, menace à nouveau l'Occident de guerre
Longtemps perçu comme un libéral, Dmitri Medvedev incarne aujourd'hui une position de faucon et d'agitateur. Ses sorties belliqueuses ne surprennent plus personne. La semaine dernière encore, l'ancien président russe menaçait la Finlande d’un «effondrement définitif de sa souveraineté» en cas de confrontation avec Moscou.
Cette fois, c’est l'OTAN qu'il vise. Sur son canal Telegram, le vice-président du Conseil de sécurité russe a réagi aux discussions autour d’une éventuelle zone d’exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine: «La mise en œuvre de l’idée provocatrice de certains idiots de Kiev et d'ailleurs – instaurer une zone d’interdiction de vol et abattre nos drones avec des forces de l’OTAN – ne signifierait qu’une chose: une guerre de l'OTAN contre la Russie.»
Ces propos interviennent après que des drones russes ont violé l’espace aérien polonais la semaine passée, incitant l’Alliance atlantique à déployer des avions de chasse supplémentaires sur son flanc est. Des réflexions ont également eu lieu sur l’éventualité d’étendre la protection aérienne à l’ouest de l’Ukraine, afin d’y intercepter drones et missiles russes – une idée restée lettre morte par crainte d’escalade.
Dmitri Medvedev a en outre brandi une autre menace: si les avoirs d’Etat russes gelés dans l'Union européenne étaient transférés à l'Ukraine au titre de réparations anticipées, Moscou engagerait des poursuites judiciaires contre les pays et les responsables concernés – et «dans certains cas, aussi en dehors de tout cadre judiciaire».
La Roumanie convoque l'ambassadeur russe après une violation «inacceptable» de son espace aérien
La Roumanie a convoqué dimanche l'ambassadeur de Russie pour dénoncer le vol «inacceptable» d'un drone russe la veille dans son espace aérien, quelques jours après une intrusion spectaculaire d'aéronefs similaires dans le ciel polonais.
Bucarest a fait part au chef de la représentation diplomatique russe, Vladimir Lipaïev, de «sa vive protestation» face à «cet acte inacceptable et irresponsable», a écrit dans un communiqué le ministère roumain des Affaires étrangères. Il a «instamment demandé à la partie russe de prendre toutes les mesures nécessaires» en vue d'éviter qu'une telle «violation de la souveraineté de la Roumanie» ne se reproduise.
Samedi soir, deux avions de combat roumains F-16 avaient «détecté un drone dans l'espace aérien national» qui a survolé pendant environ 50 minutes l'est de la Roumanie.
Une attaque de drones ukrainiens frappe une immense raffinerie de pétrole dans le nord de la Russie
Les forces ukrainiennes l'avaient annoncé: elles visent de plus en plus les infrastructures énergétiques russes. Dans la nuit de samedi à dimanche, un important incendie s’est déclaré dans l'une des plus grandes raffineries du nord-ouest de la Russie, après qu’une attaque de drones ukrainiens a touché le site.
Selon les autorités locales, trois drones ont été abattus, mais leurs débris sont retombés sur le complexe pétrolier. L'attaque a eu lieu dans la région de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, à environ 800 kilomètres de la frontière ukrainienne. C’est la raffinerie de Kirishi, exploitée par le groupe proche du Kremlin Surgutneftegaz, qui a été visée. Avec une capacité annuelle de 20 millions de tonnes, il s’agit de l'un des plus grands sites de raffinage du pays.
Ce n’est pas un cas isolé. Vendredi déjà, une raffinerie de la région de Bachkirie, près de la frontière avec le Kazakhstan, a été touchée par un drone ukrainien qui avait parcouru plus de 1300 kilomètres avant de frapper le site de Novo-Oufa.
Un drone aurait violé l'espace aérien roumain
La Roumanie a affirmé samedi que son espace aérien avait été violé par un drone au cours d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine.
La défense roumaine a dépêché samedi soir deux avions de combat F-16 pour surveiller la situation et ont «détecté un drone dans l'espace aérien national», qu'ils ont suivi jusqu'à ce qu'il «disparaisse du radar» près du village de Chilia Veche, a expliqué dans un communiqué le ministère de la Défense.
Marco Rubio qualifie l'intrusion de drones russes en Pologne d'«inacceptable»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé samedi que l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais était "inacceptable", ainsi que «regrettable et dangereuse».
«La question est de savoir si les drones avaient pour objectif spécifique de pénétrer en Pologne. Si c'est le cas (...) alors il s'agit évidemment d'une escalade majeure», a ajouté le chef de la diplomatie américaine, soulignant qu'il faudrait encore «quelques jours» pour en savoir plus.
L'Ukraine veut plus de 100 milliards d'euros pour sa défense
L'Ukraine a besoin de plus de 100 milliards d'euros pour financer sa défense en 2026, en pleine invasion russe, a déclaré samedi le ministre de la Défense, Denys Chmygal. «Si la guerre continue, nous aurons besoin d'un minimum de 120 milliards de dollars pour l'année prochaine», a-t-il déclaré, alors que les efforts de paix, pilotés par Washington, sont dans l'impasse.
Même en cas d'un arrêt de combats, «nous aurons besoin d'une somme un peu moins importante» pour «pour maintenir notre armée en bonne forme» en cas de nouvelle attaque russe, a-t-il ajouté lors de la conférence annuelle Yalta European Strategy à Kiev.
Le ministre n'a pas précisé quelle partie de cette somme l'Ukraine allait pouvoir financer avec ses propres moyens alors que le pays, confrontée depuis février 2022 à une invasion russe dévastatrice, est extrêmement dépendant du soutien militaire et économique extérieur. «L'Ukraine consacre 31% de son PIB à la défense, c'est la part la plus élevée au monde», a de son côté indiqué la député Roksolana Pidlasa, cheffe de la commission budgétaire du Parlement.
Selon elle, «un jour de guerre coûte 172 millions de dollars» à l'Ukraine actuellement contre 140 millions de dollars il y a un an. La Russie a dépensé 150 milliards de dollars pour la guerre l'an dernier, un montant que Kiev «ne peut pas égaler», a encore soutenu la députée. «Si nous dépensons moins d'argent que la Russie, alors nous commencerons à payer avec nos territoires et, plus important, avec nos vies», a de son côté renchéri Denys Chmygal.
La Pologne et l'Otan sortent leurs avions de combat
La Pologne et l'Otan ont déployé samedi des hélicoptères et avions de combat en raison de frappes de drones russes en Ukraine non loin de la frontière polonaise, ont indiqué les autorités du pays.
«En raison de la menace de frappes de véhicules aériens sans pilote (drones, ndlr) dans les régions d'Ukraine limitrophes de la République de Pologne (...), des avions polonais et alliés opèrent dans notre espace aérien, et les systèmes terrestres de défense aérienne et de reconnaissance radar ont atteint leur plus haut niveau d'alerte», a indiqué le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises sur X.
Le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a précisé que des hélicoptères étaient également engagés. La Pologne et les pays de l'Alliance atlantique ayant une présence militaire sur son sol sont en état d'alerte depuis l'intrusion dans la nuit du 9 au 10 septembre d'une vingtaine de drones russes.
L'Ukraine frappe un des plus grands complexes de raffinage de pétrole de Russie
Un drone ukrainien s'est écrasé samedi sur l'un des plus grands complexes de raffinage de pétrole de Russie, y provoquant un incendie, a annoncé un responsable russe. Ce site, qui appartient à la compagnie pétrolière russe Bachneft, se trouve dans la banlieue d'Oufa, une ville située dans le centre du territoire russe, à environ 1'400 kilomètres de la ligne de front en Ukraine.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer un drone qui vole vers ce complexe avant d'exploser en une boule de feu, projetant un nuage de fumée dans le ciel. «Aujourd'hui, une installation de Bachneft a été la cible d'une attaque terroriste menée par des drones», a affirmé le chef de la région russe du Bachkortostan, Radiï Khabirov, sur Telegram. Un de ces engins s'est écrasé sur l'usine, tandis qu'un autre a été abattu, a-t-il poursuivi.
«Il n'y a eu ni morts ni blessés. Le site de production a subi des dégâts mineurs et un incendie s'est déclaré, qui est actuellement en train d'être éteint», a encore dit Radiï Khabirov. Une source au sein du renseignement militaire ukrainien (GUR) a revendiqué auprès de l'AFP la responsabilité de cette attaque.
