Le président de la Pologne veut «tout faire pour être prêt à la guerre»

Le nouveau président polonais, Karol Nawrocki, appelle l’Alliance à renforcer sa stratégie de dissuasion. «Nous devons tout faire pour être prêts à la guerre. Car c’est le seul moyen de garantir la paix», a-t-il déclaré au quotidien Bild à Varsovie. Il estime que de telles attaques «ne se reproduiront pas», car l’OTAN sera « encore mieux préparée ».

Lundi 15 septembre, un drone russe ayant notamment survolé sa résidence de fonction a été abattu par l'armée polonaise. Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre, au moins 19 drones russes avainet violé l’espace aérien polonais, et donc celui de l’OTAN.





Nawrocki affirme n’avoir «aucun doute» quant au fait que l'attaque avait directement été commanditée par Moscou, démontrant «jusqu’où Vladimir Poutine est prêt à aller». Bien que seules trois ou quatre drones aient été détruits, il s’est dit satisfait : «Aucun soldat polonais, aucun citoyen n’a été tué.»

Le président polonais a également soutenu la position de Donald Trump selon laquelle les membres de l’Otan doivent cesser toutes les importations de pétrole russe. «Tous les pays qui veulent la paix et la liberté doivent renoncer à subventionner la Fédération de Russie», a insisté Koral Nawrocki.