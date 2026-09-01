Une fusillade aux Pays-Bas fait un mort

Une fusillade à l'aube mardi à Overasselt, aux Pays-Bas, a fait un mort et deux policiers blessés. L'incident serait lié au baron de la drogue notoire Jos Leijdekkers, selon des médias locaux.

AFP Agence France-Presse

Une personne a été tuée et deux policiers ont été blessés mardi aux Pays-Bas lors d'une fusillade, a indiqué la police néerlandaise, qui a procédé à plusieurs arrestations dans une affaire qui serait liée à un baron de la drogue notoire.

Les faits se sont déroulés mardi à l'aube dans le village d'Overasselt, situé dans l'est des Pays-Bas, près de la frontière allemande, ont précisé les autorités dans un communiqué.

Des images de vidéosurveillance publiées par le quotidien néerlandais De Telegraaf montrent une dizaine d'individus masqués se déplaçant dans un quartier du village, certains semblant porter des armes lourdes. Selon les médias locaux, la fusillade serait probablement liée à l'entourage criminel du baron néerlandais de la drogue Jos Leijdekkers, également connu sous le nom de «Bolle Jos» ou «Jos le joufflu».

«Un acte de violence horrible»

Jos Leijdekkers est l'un des criminels les plus recherchés des Pays-Bas et a déjà été condamné pour son rôle dans le trafic international de cocaïne. Il se trouverait actuellement en Sierra Leone et entretiendrait une relation avec la fille du président Julius Maada Bio. La police a précisé que les policiers blessés ne se trouvaient pas dans un état critique.

Selon le journal local De Gelderlander, la personne tuée était un agent de sécurité de la maison où la fusillade a eu lieu. Cette maison avait déjà été le théâtre d'une autre fusillade l'année dernière, a précisé la police. «Quel acte de violence horrible à Overasselt», a déclaré le ministre de la Justice David van Weel sur X, anciennement Twitter. «Nous ne tolérerons pas cette violence», a-t-il insisté.



