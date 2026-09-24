Une attaque meurtrière secoue une abbaye en Pologne

Un homme de 31 ans, originaire d'Ukraine, a tué une personne et blessé quatre autres lors d'une attaque au couteau jeudi dans une abbaye à Jaroslaw, près de la frontière ukrainienne.

AFP Agence France-Presse

Un Ukrainien de 31 ans a été placé en détention pour avoir tué jeudi une personne et en avoir blessé quatre autres lors d'une attaque au couteau dans l'enceinte d'une abbaye située dans l'est de la Pologne, a indiqué jeudi la police.

Les faits se sont produits à Jaroslaw, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Les victimes sont quatre hommes et une femme, selon la police qui a été alertée vers 9H30 jeudi.

Des médias polonais ont affirmé que la personne décédée était un prêtre, mais ni la police ni le parquet n'ont confirmé l'identité de la victime à l'AFP. Le journal local Gazeta Jaroslawska a publié des images de camions de pompiers et de la police devant le monastère, dont l'entrée était bouclée. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital, a précisé la police.

Attaque rare en Pologne

«Un homme d'environ 30 ans a attaqué le prêtre à l'artère du cou. Le prêtre est tombé à terre», a raconté une Polonaise «venue pour la messe», à la chaîne de télévision TVN. Selon une religieuse, Barbara Dendor, également citée par TVN, le clergé «n'en revient pas de ce qui s'est passé aujourd'hui». «C'est un endroit que je croyais sûr», a-t-elle ajouté.

La Pologne, proche alliée et voisine de l'Ukraine, a accueilli des centaines de milliers d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe. Le pays a par ailleurs connu des tensions sociales ces derniers mois. La Pologne est l'un des pays les plus catholiques d'Europe. Les attaques au couteau dans le pays – notamment dans des lieux religieux – sont extrêmement rares.

Des procureurs régionaux et de district ont été dépêchés sur les lieux de l'incident, a indiqué à l'AFP une porte-parole du parquet de district, ajoutant que «des procédures intensives» sont en cours. Les motivations de l'auteur de l'agression sont inconnues à ce stade.

La Pologne, un Etat membre de l'OTAN et de l'UE situé sur le flanc oriental de l'Alliance, a accusé la Russie de «sabotage» à plusieurs reprises depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022, parfois avec l'implication de ressortissants étrangers.

La Pologne est devenue la principale plateforme pour le transport de l'aide militaire et humanitaire occidentale vers Kiev. Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Donald Tusk a averti que l'intensification des attaques russes en Ukraine dans les semaines à venir pourrait affecter la Pologne.