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Il filmait ses mises à mort
Un tueur en série de hamsters a été arrêté au Japon

La police japonaise a arrêté un homme accusé d'avoir tué 30 hamsters dans un hôtel en mars. Déjà impliqué dans un massacre de 20 rongeurs en février, il aurait agi avec deux femmes complices.
Publié: 10:44 heures
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Dernière mise à jour: 11:07 heures
La police japonaise a arrêté un homme accusé d'avoir tué 30 hamsters dans un hôtel en mars. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un Japonais a été arrêté pour le massacre de 30 hamsters dans un hôtel, quelques semaines après avoir déjà été placé en détention pour le même acte sur 20 autres bêtes, a annoncé mardi la police nippone.

Cet employé d'un lycée du nord de l'archipel, a profité de la complicité de deux femmes pour massacrer les rongeurs dans des «love hotels» – établissements de courte durée destinés aux couples –, a indiqué la police à l'AFP.

«Où allons-nous tuer les hamsters»

L'arrestation du suspect lundi concerne les «mises à mort gratuites» d'environ 30 hamsters à la fin du mois de mars, commises avec l'aide d'une femme de 20 ans, a déclaré à l'AFP Hiroyuki Nasu, responsable de la police de la ville de Miyako (nord du Japon). Le téléphone du suspect, saisi par la police, contenait des vidéos des mises à mort, ainsi que des échanges de messages avec la jeune femme montrant qu'ils préparaient l'acte.

«Où allons-nous tuer les hamsters et nous amuser?», a lu le responsable de la police en référence à l'un des messages échangés. Le suspect avait été placé en détention une première fois en juillet pour un massacre distinct, survenu en février, d'environ 20 hamsters avec la complicité d'une jeune femme de 19 ans. La police, qui a aussi arrêté les deux femmes, va poursuivre son enquête pour chercher à savoir si l'homme a pu commettre d'autres actes similaires, a ajouté le responsable de la police.

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