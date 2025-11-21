DE
FR

Nouveaux éléments révélés
La famille empoisonnée à Istanbul était enfermée à l'hôtel

De nouveaux éléments ont été révélés après le décès d'une famille allemande à Istanbul. Selon le journal «Bild», les clients étaient enfermés à l'intérieur de l'hôtel à l'arrivée de l'ambulance. Le père a tenté en vain d'ouvrir la porte de l'intérieur.
Publié: il y a 32 minutes
Partager
Écouter
1/6
De nouvelles images de vidéo surveillance montrent comment le père a tenté d'ouvrir la porte de l'hôtel.
Photo: Capture d'écran
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel Knupfer

De nouveaux éléments ont été révélés sur le décès d'une famille à Istanbul. Les clients étaient enfermés à l'intérieur de l'hôtel lorsque l'ambulance est arrivée, d'après le quotidien allemand «Bild». Le parquet turc a publié la déclaration d'un employé d'hôtel actuellement en détention. Il était de service à la réception le soir du 12 novembre. 

A lire aussi
Un mal mystérieux décime une famille en vacances à Istanbul
Seul le père a survécu
Un mal mystérieux décime une famille en vacances à Istanbul
Le père de la famille décimée par un mal mystérieux en Turquie meurt à son tour
Les vacances ont viré au drame
Le père de la famille décimée par un mal mystérieux en Turquie meurt à son tour

L'employé en question a déclaré avoir verrouillé la porte de l'hôtel à 1h30 du matin pour aller manger un kebab dans un restaurant voisin. Il a laissé ses clés et un numéro de téléphone à l'entrée. Mais c'est à ce moment précis que l'ambulance est arrivée à l'hôtel et les ambulanciers se sont retrouvés face à des portes verrouillées.

Odeur de vomi et de pesticide

Les images de la caméra de surveillance montrent que le père, Servet B., est arrivé peu après, mais lui non plus n'a pas pu ouvrir la porte de l'intérieur. Il a cherché la clé en vain et fini par tenter de briser la vitre avec un pot de fleurs. Peu après, une autre personne apparaît sur les images de vidéosurveillance et ouvre la porte. L'employé avait brièvement quitté l'hôtel un peu plus tôt pour prendre l'air. Il a affirmé avoir senti une odeur de vomi et de pesticide.

Le père, Servat, la mère, Cigdem, et leurs deux enfants, Kadir et Masal, âgés rspectivement de 6 et 3 ans, sont décédés plus tard à l'hôpital. La famille vivait à Hambourg et était en vacances à Istanbul. La cause du décès la plus probable est un poison utilisé pour lutter contre les punaises de lit dans les hôtels. Deux mandats d'arrêt visant le propriétaire de l'hôtel et un employé ont été rétablis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus