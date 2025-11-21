De nouveaux éléments ont été révélés après le décès d'une famille allemande à Istanbul. Selon le journal «Bild», les clients étaient enfermés à l'intérieur de l'hôtel à l'arrivée de l'ambulance. Le père a tenté en vain d'ouvrir la porte de l'intérieur.

La famille empoisonnée à Istanbul était enfermée à l'hôtel

1/6 De nouvelles images de vidéo surveillance montrent comment le père a tenté d'ouvrir la porte de l'hôtel. Photo: Capture d'écran

Gabriel Knupfer

De nouveaux éléments ont été révélés sur le décès d'une famille à Istanbul. Les clients étaient enfermés à l'intérieur de l'hôtel lorsque l'ambulance est arrivée, d'après le quotidien allemand «Bild». Le parquet turc a publié la déclaration d'un employé d'hôtel actuellement en détention. Il était de service à la réception le soir du 12 novembre.

L'employé en question a déclaré avoir verrouillé la porte de l'hôtel à 1h30 du matin pour aller manger un kebab dans un restaurant voisin. Il a laissé ses clés et un numéro de téléphone à l'entrée. Mais c'est à ce moment précis que l'ambulance est arrivée à l'hôtel et les ambulanciers se sont retrouvés face à des portes verrouillées.

Odeur de vomi et de pesticide

Les images de la caméra de surveillance montrent que le père, Servet B., est arrivé peu après, mais lui non plus n'a pas pu ouvrir la porte de l'intérieur. Il a cherché la clé en vain et fini par tenter de briser la vitre avec un pot de fleurs. Peu après, une autre personne apparaît sur les images de vidéosurveillance et ouvre la porte. L'employé avait brièvement quitté l'hôtel un peu plus tôt pour prendre l'air. Il a affirmé avoir senti une odeur de vomi et de pesticide.

Le père, Servat, la mère, Cigdem, et leurs deux enfants, Kadir et Masal, âgés rspectivement de 6 et 3 ans, sont décédés plus tard à l'hôpital. La famille vivait à Hambourg et était en vacances à Istanbul. La cause du décès la plus probable est un poison utilisé pour lutter contre les punaises de lit dans les hôtels. Deux mandats d'arrêt visant le propriétaire de l'hôtel et un employé ont été rétablis.