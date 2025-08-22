DE
Plusieurs ouvriers encore disparus
Effondrement d'un pont en Chine, au moins 6 morts

Un pont ferroviaire en construction s'est effondré dans le nord-ouest de la Chine, faisant au moins six morts et dix disparus. L'incident s'est produit vendredi sur le chantier du pont de Jianzha.
Publié: il y a 13 minutes
Quinze ouvriers et un chef de projet se trouvaient sur le chantier au moment de l'effondrement.
Photo: AFP
Au moins six ouvriers ont été tués et une dizaine d'autres sont portés disparus après l'effondrement d'un pont ferroviaire en construction vendredi dans le nord-ouest de la Chine, ont rapporté les médias d'Etat.

Une vidéo publiée par la télévision publique CCTV montre le pont céder en son milieu en pleine nuit et une bonne partie de l'ouvrage plonger dans les eaux du fleuve Jaune, des dizaines de mètres en contrebas.

Quinze ouvriers et un chef de projet se trouvaient sur le chantier, a rapporté le Quotidien du peuple. L'agence Chine nouvelle a invoqué la rupture d'un câble de construction en acier.

Plus de 380 sauveteurs impliqués

Chine nouvelle fait état de six morts et de dix disparus. D'autres médias officiels parlent de sept morts. Plus de 380 sauveteurs, pompiers ou policiers ont pris part aux opérations de secours, a indiqué Chine nouvelle.

Le pont de Jianzha, sur la ligne Sichuan-Qinghai, est le plus long pont en arc à poutres en treillis métallique à double voie du monde et le premier de ce type sur le fleuve Jaune, assure le Quotidien du peuple.

Beaucoup d'accidents similaires

Les accidents du travail sont fréquents en Chine, pays immense aux chantiers et usines innombrables mais aux normes de sécurité parfois insuffisantes.

En décembre dernier, 13 personnes avaient été portées disparues après un effondrement sur le chantier de construction d'une importante ligne ferroviaire à Shenzhen, une métropole du sud. Aucun survivant n'avait été signalé.

