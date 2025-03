La directrice de l'agence américaine de sécurité des transports a accusé jeudi les autorités du Maryland de négligence dans l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore. L'accident, survenu il y a un an, avait fait six morts.

Le pont autoroutier Francis Scott Key s'était effondré comme un château de cartes après avoir été percuté le 26 mars 2024 par le porte-conteneurs Dali, battant pavillon singapourien (archives). Photo: Mike Pesoli

ATS Agence télégraphique suisse

La directrice de l'agence américaine de sécurité des transports (NTSB), a pointé du doigt jeudi la négligence des autorités du Maryland dans l'effondrement, il y a près d'un an, du pont Francis Scott Key, près du port de Baltimore. L'accident avait fait six morts.

Les autorités de cet Etat côtier de l'est des Etats-Unis auraient dû suivre les recommandations de l'AASHTO, une association qui émet des normes et standards de sécurité pour les transports aux Etats-Unis, et effectuer, bien avant l'accident, un examen de vulnérabilité du pont dans le cas d'un choc avec un navire, a affirmé Jennifer Homendy.

Si l'autorité de transport du Maryland (MDTA) avait mené cet examen de vulnérabilité, elle «aurait été consciente que ce pont critique, essentiel, était au-dessus du seuil de risque de l'AASHTO d'effondrement catastrophique à la suite d'une collision avec un navire», a déclaré la responsable. Le risque pour le pont à Baltimore était «30 fois supérieur» au seuil de l'association, a-t-elle précisé.

Risque de nouvel accident

Le porte-conteneurs Dali, battant pavillon singapourien, avait été victime le 26 mars 2024 de plusieurs avaries électriques et s'était encastré dans le pont autoroutier Francis Scott Key, qui s'était effondré comme un château de cartes. Six ouvriers qui effectuaient des travaux de réparation sur le tablier de l'ouvrage, tous des immigrés latino-américains, avaient trouvé la mort.

Jennifer Homendy a souligné jeudi le risque qu'un tel accident se reproduise aux Etats-Unis. «Les 30 propriétaires de 68 ponts au-dessus de voies navigables fréquentées par des navires océaniques ne sont probablement pas conscients que leurs ponts sont à risque d'effondrement catastrophique en cas de collision avec un navire», a-t-elle lancé.

Appel à examiner d'autres ponts

La directrice du NTSB les a appelés à examiner «le besoin potentiel de mettre en place des contre-mesures pour réduire la vulnérabilité des ponts». Sur cette liste figurent notamment les ponts de la baie de Chesapeake, proches de Baltimore.

Les activités de pré-construction du nouveau pont Francis Scott Key ont commencé en janvier, selon le MDTA. Le coût des travaux avait été estimé à près de deux milliards de dollars et son financement sera assuré en totalité par l'Etat fédéral. La réouverture à la circulation routière sur ce nouveau pont est attendue en 2028.