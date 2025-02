La population de tigres a doublé en Inde entre 2004 et 2018, relate la revue «Science» avec un brin d'«optimisme prudent». Les actions de préservation ont rapproché les grands félins des humains et des zones urbaines.

La population de tigres a doublé en Inde, sur ces 20 dernières années, notamment grâce à la préservation du grand félin dans des réserves comme celle de Tadoba Andhari. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Deux fois plus de tigres, bien plus proches des zones urbaines. C'est le résultat d'années et de préservation et d'observation attentive en Inde, entre 2004 et 2018. Le nombre de grands félins a atteint plus de 3600 individus en 2023 dans le pays le plus peuplé du monde.

La revue «Science» a officialisé cette nouvelle le 30 janvier, en évoquant «un optimisme prudent pour le rétablissement de la mégafaune, en particulier dans les pays du sud». Au cours du 20e siècle, la population de tigres du a fortement baissé, tombant à moins de 1500 bêtes en 2007.

Plus proches des Indiens

Le territoire occupé par les tigres a augmenté de 30% en douze ans, soit de près de 3000 km2 par an. Ils se sont rapprochés des zones urbaines densément peuplées: 60 millions d'Indiens cohabitent désormais – sur près de 45% de son territoire – avec le grand prédateur.

Cette cohabitation est l'un des deux axes de la stratégie de préservation de l'Inde sur cette période, avec la conservation de ces animaux dans des parcs et des réserves dédiés. De quoi booster le tourisme dans les régions les plus aisées, mais moins dans les régions à conflit ou plus pauvres.