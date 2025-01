Découverte de trois tigreaux du Bengale en Thaïlande

Trois tigreaux du Bengale ont été observés dans le parc national de Kaeng Krachan, une première en dix ans. (image d'illustration) Photo: AFP

Un parc national en Thaïlande n'a pas une, mais trois raisons de se réjouir: un tigre du Bengale y élève trois petits. Des rangers du parc Kaeng Krachan, à 130 km au sud-ouest de Bangkok, ont d'abord repéré à la fin de l'année dernière, grâce à une caméra, une tigresse du Bengale avec un tigreau. Mais après avoir pu récupérer de nouvelles images cette semaine, ils ont découvert l'existence de trois bébés tigres.

«C'est la première fois qu'on voit un tigre élever trois bébés dans le parc national», s'est réjoui Mongkol Chaipakdee, le responsable du parc de Kaeng Krachan, dans un communiqué envoyé vendredi à l'AFP. «On a seulement pu récupérer les images cette semaine parce que notre caméra avait été endommagée par les fortes pluies de la fin de l'an dernier», a-t-il précisé. La caméra a capté des images des trois tigreaux qui gambadent dans les feuilles mortes pendant que leur mère rôde. «Nous estimons que les bébés tigres ont environ six mois», a dit Mongkol Chaipakdee.

Patrimoine de l'Unesco

Six tigres du Bengale adultes – au moins deux mâles et deux femelles – vivent actuellement dans le parc national de Kaeng Krachan. Le site, inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco, s'étend sur des montagnes recouvertes d'une épaisse végétation, près de la frontière avec la Birmanie.

Il est rare de pouvoir observer des tigres du Bengale en liberté, et c'était la première fois en dix ans qu'on en voyait un dans le parc national de Kaeng Krachan. Mais un félin a été vu en janvier dans le parc national de Kui Buri, au sud de Bangkok, selon les autorités thaïlandaises.

Les tigres du Bengale sont une espèce classée en danger en raison de la chasse et du trafic. On compte environ 4500 félins, outre en Thaïlande, en Inde, au Népal, en Russie et au Bhoutan. Les efforts de protection de cette espèce ont permis une hausse de la population ces dernières années en Inde et au Népal.