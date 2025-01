Ces 3 facteurs vous aident à déterminer à quel point vous êtes fit (ou non)

Puisque l'entraînement physique est plus déterminant pour la santé que le poids, comment savoir si notre niveau de fitness est suffisant? Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Pour la première fois, une étude est parvenue à démontrer que le niveau de forme physique (soit l'endurance et l'entraînement cardio) est plus important pour la longévité que la minceur. Celle-ci, malgré ce qu'on a longtemps pensé, ne semble pas diminuer le risque de mort prématurée.

Réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de Virginie, aux États-Unis, la publication souligne qu'une mauvaise forme physique peut doubler, voire tripler, le risque. Et cela même chez des individus dont le poids est considéré comme étant «idéal». Une autre étude parue en janvier 2025 confirme en outre que le tour de taille n'est pas un indicateur de santé fiable.

Bien que l'information soit inédite, elle pose plusieurs questions importantes: comment peut-on savoir si notre niveau d'entraînement physique est suffisant? Le «New York Times» a répertorié trois façons concrètes de le mesurer.

1 Le rythme cardiaque

Pour Lee Stoner, professeur assistant en physiologie de l'exercice à l'Université de Caroline du Nord, le niveau de fitness peut être défini par «la capacité du cœur, des poumons et du système cardiovasculaire à apporter de l'oxygène à l'organisme».

Et ainsi qu'il le précisait au média américain, la meilleure manière d'évaluer cette aptitude est d'observer son rythme cardiaque. Pour cela, on peut utiliser une montre connectée ou encore compter «manuellement» le nombre de battements par minute, lors d'une phase de repos. En théorie, plus la fréquence cardiaque est faible, plus la forme physique est bonne. Et plus la variabilité de cette fréquence (donc plus le rythme cardiaque augmente et baisse rapidement, au début et à la fin de l'effort), plus sa capacité à s'adapter est bonne.

Pour rappel, la fréquence normale pour les adultes en bonne santé est entre 60 et 80 battements par minutes, au repos. Mais ainsi que le rappelle le «New York Times», les athlètes professionnels affichent parfois un rythme encore plus bas. Or, en tant que sportif amateur, si vous constatez une fréquence très différente (donc bien plus basse ou plus élevée que 60 à 80 BPM), n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin.

2 Nos objectifs d'endurance

Une autre manière fiable et simple de mesurer notre entraînement sportif est de prêter attention à nos progrès, en termes d'activité physique.

« Au fur et à mesure que votre force et votre santé cardiovasculaire s'améliorent, vous parviendrez à réaliser davantage de répétitions ou à dépasser vos propres temps records Christopher Lundstrom, enseignant en sciences du sport à l'Université de Minnesota »

Selon Christopher Lundstrom, enseignant en sciences du sport à l'Université de Minnesota, il s'agit essentiellement de comparer nos performances aux précédentes, au fil du temps, afin d'augmenter notre force physique et notre endurance. Il propose ainsi, toujours auprès du «New York Times», de fixer des objectifs spécifiques de manière progressive.

«Au fur et à mesure que votre force et votre santé cardiovasculaire s'améliorent, vous parviendrez à réaliser davantage de répétitions ou à dépasser vos propres temps records», résume le média américain. De même, un entraînement de HIIT, entraînement fractionné de haute intensité, autrefois extrêmement difficile vous paraîtra de plus en plus faisable, à condition de vous armer de patience et de ne pas exagérer en voulant progresser trop vite.

En parallèle à nos entraînements habituels, on peut également s'adonner au fameux exercice de la planche au début de chaque mois, en activant un chronomètre. Si, au fil des semaines, il devient plus facile de tenir cette posture, cela signifie que nos efforts portent leurs fruits.

3 Nos activités quotidiennes

Mais l'entraînement physique ne se limite absolument pas à nos prouesses dans la salle de sport. Le simple fait d'être capable de monter une volée de marches sans virer cramoisi est un très bon indicateur, d'après la coach de fitness Jamie Carbaugh.

«Êtes-vous capable de réaliser aisément les actions et gestes que vous souhaitez, durant votre vie quotidienne?», demande-t-elle auprès du média américain. En effet, les 150 à 300 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine recommandées par l'OMS comprennent aussi la marche rapide sur le chemin du travail, le fait de porter ses courses en rentrant du supermarché ou les après-midis passées à nettoyer les vitres.

Si toutes ces missions ne vous posent pas le moindre problème au niveau de la fatigue et de l'essoufflement, c'est déjà un très bon signe! L'objectif reste toutefois de continuer à bouger au maximum, surtout si notre emploi implique de longues heures passées assis devant un ordinateur... Pour y parvenir, voici quelques idées d'activités quotidiennes ou hebdomadaires, qui devraient booster votre activité!