Le président ukrainien s'est félicité lundi des mesures de désescalade de Moscou. Selon lui, l'arrêt des frappes sur l'énergie ukrainienne depuis le 24 janvier renforce l'espoir de paix.

Zelensky salue une récente «désescalade» qui «renforce la confiance» dans les négociations

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité lundi de récentes «mesures de désescalade» avec la Russie, qui «renforcent la confiance» dans les négociations de paix, alors que Moscou a interrompu depuis la semaine dernière ses frappes sur l'énergie.

«Les mesures de désescalade qui sont entrées en vigueur (...) contribuent à renforcer la confiance du public dans le processus de négociation et ses résultats potentiels», a indiqué M. Zelensky dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.

Après une campagne de bombardements russes qui a sévèrement mis à mal le réseau énergétique ukrainien, le Kremlin avait annoncé la semaine dernière avoir accepté de s'abstenir de frapper Kiev, à la demande de Donald Trump. Le président américain avait lui annoncé avoir fait cette demande «personnellement» à son homologue russe Vladimir Poutine en raison des températures extrêmement froides en Ukraine.

Les chemins de fer visés

Si M. Zelensky a confirmé un arrêt des frappes russes sur le réseau énergétique depuis cette annonce, il a indiqué lundi que Moscou avait réorienté ses tirs sur la logistique et le réseau ferroviaire. Les dernières frappes massives sur l'Ukraine remontent au 24 janvier.

Parallèlement, Russes, Ukrainiens et Américains ont engagé des discussions sur un arrêt des hostilités à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis. De nouvelles discussions sont prévues mercredi et jeudi.

«Nous pensons qu'il est réaliste de parvenir à une paix digne et durable», a déclaré M. Zelensky à ce propos lundi, disant attendre des Etats-Unis qu'ils «restent déterminés à garantir les conditions nécessaires au dialogue»