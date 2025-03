Espagne: la police démantèle un labo clandestin de stéroïdes

La police espagnole a démantelé un laboratoire clandestin de stéroïdes dans la province d'Alicante et arrêté onze personnes. Photo: Europa Press via Getty Images

AFP Agence France-Presse

La police espagnole a annoncé dimanche le démantèlement d'un laboratoire clandestin de fabrication d'anabolisants et de stéroïdes dans la province d'Alicante (sud) et l'arrestation de 11 personnes soupçonnées de livrer les produits à des particuliers.

Au cours de six perquisitions, ont été saisies «plus de 300'000 doses de médicaments illégaux, trois kilogrammes de différents types de principe actif, des encapsuleuses, des centrifugeuses, des milliers de flacons, des capsules vides et plus de 4300 euros», indique la police nationale, dans un communiqué.

Un degré de pureté élevé

Le laboratoire clandestin avait une capacité de production de «plus de 3 millions de doses» de produit dopant et se fournissait en principe actif et différentes substances chimiques dans des pays asiatiques, selon la police. Les composants arrivaient dans des paquets de farine, de pâtes ou de compléments alimentaires. Ils étaient ensuite traités de manière artisanale et sans les conditions hygiéniques adéquates dans le laboratoire installé dans un domicile. Toutes les substances étaient mélangées à des huiles et des colorants pour obtenir un stéroïde «avec un degré de pureté élevé», précise la police.

Le groupe criminel constitué de 11 personnes effectuait des livraisons à domicile et vendait les anabolisants, utilisés pour améliorer la performance sportive, «uniquement à des personnes de confiance». Le chef de l'entité possédait un vaste réseau de distributeurs faisant partie de son cercle proche et lui permettait de réaliser des revenus dépassant les 15.000 euros mensuels. Au cours de l'année 2024, la Section Consommation, Environnement et Dopage de la police a mené un total de 22 opérations qui ont conduit à l'arrestation ou à la mise en examen de 200 personnes.