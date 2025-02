Près de 6000 plants découverts La fausse ferme de CBD cachait un vrai trafic de cannabis

La police zurichoise a découvert une plantation illégale de 6000 plants de marijuana à Eglisau et saisi plus de 100 kilos prêts à la vente. Cinq personnes, dont trois Chinoises, un Macédonien et un Tchèque, ont été arrêtées.