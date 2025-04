Plus de 100 personnes arrêtées Une boîte de nuit ciblée par une opération anti-immigration

La DEA a annoncé l'arrestation de plus de 100 personnes lors d'une descente dans une discothèque à Colorado Springs. L'établissement, fréquenté par des gangs, opérait sans autorisation et abritait des immigrés clandestins et des militaires.