Des pluies torrentielles à Mexico ont paralysé l'aéroport Benito Juarez et inondé les principales artères de la ville. Les autorités ont émis l'alerte violette, le niveau le plus élevé, pour le centre de la capitale de 9 millions d'habitants.

L'aéroport de Mexico suspend temporairement ses opérations en raison de pluies torentielles. Photo: AFP

AFP

L'aéroport international Benito Juarez de Mexico a annoncé dimanche la suspension des opérations de ses terminaux aériens, en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale du pays d'Amérique latine. «En raison des fortes pluies de cet après-midi et des rapports faisant état d'une visibilité réduite», l'aéroport a suspendu les opérations d'atterrissage et de décollage pendant trois heures à partir de 20h53 (02h53 GMT), a-t-il indiqué sur son compte X.

Le message précise que «des travaux d'évacuation des eaux de pluie (...) permettront de rétablir la capacité opérationnelle». L'aéroport est l'un des plus fréquentés d'Amérique latine. Il a accueilli 45,4 millions de passagers en 2024. Les précipitations de dimanche ont entraîné des inondations sur d'importantes voies de circulation à Mexico.

L'eau a atteint jusqu'à 50 centimètres de hauteur dans certaines zones. Le gouvernement de la ville a déclenché l'alerte violette, le niveau le plus élevé, pour la zone centrale de ville de neuf millions d'habitants.