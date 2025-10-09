Un ministre israélien d'extrême droite affirme qu'il votera contre l'accord sur Gaza

Le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir a affirmé jeudi qu'il votera contre l'accord sur Gaza conclu avec le Hamas, sous le parrainage des Etats-Unis, car il prévoit la libération de centaines de prisonniers palestiniens.

Photo: keystone-sda.ch

«Le cœur de chacun d'entre nous se remplit de joie (...) à l'idée que tous les otages devraient être libérés (...) Cependant, parallèlement à cette joie, il est absolument interdit d'ignorer la question du prix: la libération de milliers de terroristes, dont 250 meurtriers qui devraient être relâchés des prisons, c'est un prix insupportablement lourd à payer», a écrit le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir sur X.

«Je ne peux pas voter en faveur d'un accord qui libère ces terroristes meurtriers, et nous nous y opposerons au sein du gouvernement», a-t-il ajouté. La déclaration a été publiée alors que le cabinet de sécurité israélien votait sur l'accord.

