Le plan américain pour Gaza fait l'objet de discussions. Le Hamas cherche à amender des clauses, notamment sur le désarmement, et demande des garanties internationales. Le Qatar souligne que certaines dispositions nécessitent des clarifications.

Les dirigeants du Hamas veulent également des «garanties internationales» qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Hamas souhaite amender des clauses du plan de Donald Trump pour Gaza, notamment sur le désarmement, a affirmé mercredi à l'AFP une source palestinienne proche de la direction du mouvement, le Premier ministre du Qatar soulignant que certaines dispositions devaient être clarifiées. Les négociateurs du mouvement islamiste palestinien ont tenu des discussions mardi à Doha, la capitale du Qatar, avec les médiateurs qataris et égyptiens ainsi que des responsables turcs, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat.

Le Hamas a besoin de «deux ou trois jours tout au plus» pour donner sa réponse, a-t-elle ajouté. Le plan du président américain, approuvé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit un cessez-le-feu, la libération de tous les otages retenus par le Hamas, le désarmement du mouvement palestinien et un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza. Mais le Hamas «souhaite modifier certaines clauses comme celle sur le désarmement et l'expulsion des cadres du Hamas», selon cette même source.

Les dirigeants du Hamas veulent également des «garanties internationales» qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza et qu'il n'y aura plus d'assassinats à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire palestinien, a-t-elle ajouté. Six personnes ont été tuées en septembre dans une attaque israélienne visant des responsables du Hamas réunis à Doha pour discuter d'une proposition de cessez-le-feu.

«Besoin de clarifications»

Le Hamas est également en contact avec «d'autres parties régionales et arabes», a ajouté la source, sans donner de détails. Une autre source proche des négociations a déclaré à l'AFP qu'"il existe deux opinions au sein du Hamas» concernant le plan américain. «La première soutient l'approbation inconditionnelle, car la priorité est un cessez-le-feu dans le cadre des garanties données par Trump, avec des médiateurs veillant à ce qu'Israël mette en oeuvre le plan», a déclaré cette source.

«La seconde émet de sérieuses réserves concernant des clauses clés, rejetant le désarmement et les expulsions (...) Elle privilégie une approbation conditionnelle, assortie de clarifications reflétant les exigences du Hamas et des mouvements de la résistance», a-t-elle ajouté. «Le Hamas et les mouvements veulent un cessez-le-feu immédiat, mais pas au prix d'un compromis sur les principes nationaux fondamentaux», a-t-elle conclu.

Le Premier ministre du Qatar, dont le pays joue le rôle de médiateur avec l'Egypte et les Etats-Unis, a affirmé mardi que le plan visait à mettre fin aux souffrances des Palestiniens, tout en soulignant que certaines de ses dispositions devaient être précisées. Il y a «des choses qui ont besoin d'être clarifiées, qui devront certainement faire l'objet de discussions et de négociations», a déclaré Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani dans une interview à chaîne qatarie Al Jazeera. «La question du retrait (israélien), bien sûr, nécessite des clarifications et du travail, et je pense que cela doit être discuté en détails. C'est avant tout le devoir de la partie palestinienne, avec la partie israélienne», a-t-il ajouté.