Pires feux depuis 2017
L'incendie au Portugal désormais sous contrôle

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie à Seia, au centre du Portugal, grâce à la pluie. Cet été, le pays a connu ses pires feux de forêt depuis 2017, ravageant 254'000 hectares et faisant quatre morts.
Publié: il y a 52 minutes
Le Portugal a fortement été touché par les incendies cet été.
Photo: PAULO NOVAIS
Les pompiers ont réussi à maîtriser dimanche l'incendie qui frappait le centre du Portugal, dans la localité de Seia, a annoncé la Protection civile. Les feux avaient mobilisé des centaines de personnes pour l'éteindre. Le feu est «en voie d'extinction» depuis dimanche matin, selon le site web de l'organisme. La pluie tombée dans la région a favorisé la maîtrise des flammes, selon les informations recueillies par la presse locale.

Le centre et le nord du Portugal ont été particulièrement touchés par les incendies de forêt dévastateurs du mois d'août, qui ont fait quatre morts et plusieurs blessés dans ce pays qui a connu cette année «l'été le plus chaud depuis 1931», selon l'agence météorologique nationale. Ces feux ont ravagé au total quelque 254'000 hectares, soit le plus mauvais bilan depuis les incendies qui avaient fait plus de cent morts en 2017, selon des données de l'Institut national de conservation de la nature et des forêts (ICNF).

Fin de l'etat d'urgence en Espagne

En Espagne voisine, également touchée par une vague destructrice d'incendies en août, les pompiers luttaient encore contre un incendie qui touchait environ 500 hectares à Carballeda de Valdeorras, dans la province galicienne d'Ourense (nord-ouest), selon le ministère régional de l'Environnement de Galice. La situation était beaucoup plus favorable pour l'incendie qui a conduit samedi à la mise en confinement temporaire et préventive de Castromil, une petite localité de 90 habitants située entre Ourense et la province castillane de Zamora.

Les conditions se sont améliorées en fin de journée et les pompiers ont pu éteindre l'incendie, qui était pratiquement circonscrit, selon une source du ministère régional de l'Environnement de Castille-et-León. Dimanche dernier, l'Espagne avait mis fin à l'état d'urgence qui était en vigueur depuis plusieurs semaines en raison de l'une des pires vagues d'incendies de forêt qui ait touché le pays ces dernières années, faisant quatre morts et plus de 300'000 hectares brûlés.

