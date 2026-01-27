DE
Un drame qui a fait 18 morts
Une flotte immobilisée après le naufrage meurtrier d'un ferry aux Philippines

Une flotte philippine destinée au transport de passagers est immobilisée après le naufrage meurtrier d'un ferry meurtrier. Le drame a fait au moins 18 morts au large de l’île de Mindanao.
Publié: il y a 36 minutes
Des sauveteurs viennent en aide aux survivants du naufrage du MV Trisha Kerstin 3, dans un port d'Isabela, aux Philippines.
Photo: AFP
Une flotte philippine destinée au transport de passagers a été immobilisée après le naufrage meurtrier d'un de ses ferries, ont annoncé mardi les autorités, au moment où les secours recherchent toujours des survivants. Lundi matin, le MV Trisha Kerstin 3 transportait 344 passagers et membres d'équipage lorsqu'il a coulé au sud-ouest de l'île de Mindanao, faisant au moins 18 morts selon les gardes-côtes.

Il appartenait à la compagnie philippine, Aleson Shipping Lines, dont un bateau avait déjà sombré dans le même secteur en 2023, faisant 31 morts. «Pour le moment, toute la flotte de (transport de) passagers d'Aleson Shipping Company (est) immobilisée», a indiqué mardi le ministre des Transports, Giovanni Lopez, ajoutant qu'un audit de sécurité serait mené dans les 10 prochains jours.

Selon lui, 32 «incidents» de sécurité en mer impliquant la société ont déjà été enregistrés, sans plus de détails. En parallèle, les secours s'activent pour retrouver les derniers disparus. «Le plus important à ce stade, ce sont les vies humaines», a insisté le commandant des garde-côtes Ronnie Gavan lors d'une conférence de presse. D'après lui, dix personnes sont toujours portées disparues, notamment le capitaine du ferry. 

«Personne ne nous a alertés»

Contacté par l'AFP, un salarié d'Aleson Shipping Lines a précisé qu'un communiqué de l'entreprise serait publié dans la journée. Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l'un des principaux moyens de transport dans l'archipel philippin, qui compte plus de 7100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes.

«Personne au sein de l'équipage ne nous a alertés», a affirmé à l'AFP Aquino Sajili, survivant du naufrage, réveillé par un autre passager quand le navire a commencé à pencher. «On a dérivé en mer pendant plus de trois heures», a-t-il rapporté, dénonçant un délai «inacceptable».

Dans leur communiqué, les gardes-côtes ont assuré que le ferry n'était pas surchargé comme c'est fréquemment le cas dans l'archipel philippin, qui a connu nombre de catastrophes maritimes. En 1987, le ferry Doña Paz est entré en collision avec un pétrolier, faisant plus de 4300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix. Plus récemment, en 2015, le Kim Nirvana a chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre de l'archipel.

